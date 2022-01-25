葵涌邨｜今增33宗確診　累計276宗　蔓延荃灣花園疑爆垂直傳播

葵涌邨新冠病毒Omicron疫情進一步擴大，衞生署今日（25日）公布新增33宗確診，包括1名在逸葵樓工作的保安；至今整個葵涌邨累積276宗確診或初步確診，比昨天增多64宗。



葵涌邨疫情向附近擴散，一個巴士站之距的荃灣花園，榮華閣新增一宗個案源頭不明，而之前個案#13340屬同一大廈 ，也是源頭不明，均居5號單位，懷疑垂直傳播。衞生署專家前往視察。



連續三日確診破百 逸葵樓涉及184人

本港今（25日）增124宗確診個案，連續三日破百。其中涉及葵涌邨的個案佔33宗，而整個葵涌邨確診個案，包括今初步陽性數目，累積至276宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上指，葵涌邨比昨日增多64宗，大多數屬同一個單位。

最先爆發疫情的逸葵樓，今再增加了17個單位，涉及184人；映葵樓涉及多15個單位，涉64人。另外，政府今早宣佈夏葵樓需要圍封5天，今錄得13宗陽性檢測個案。至於其他大廈方面，亦各出現新增個案：雅葵樓增1宗、旭葵樓多1宗、春葵樓有3宗；翠葵樓、旭葵樓、綠葵樓、碧葵樓、百葵樓分別都各曾1宗。芊葵樓和曉葵樓今日無新增個案。

張竹君表示，政府目前仍每日留意葵涌邨各大廈狀況，觀察有否上升或只有1宗個案。她指很多居民合作自願做檢測，從而發現確診個案。

早前，逸葵樓被指居民排隊檢測時，同一時間人數密集衆多，被問會否擔心從中交叉感染，張竹君回應視乎加長圍封2天後的檢測結果，居民需要做多3次檢測，再留意個案數字有否減少或持續更多。

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荃灣花園榮華閣另一患者在法國東方匯理銀行工作

荃灣花園榮華閣今出現一宗無源頭個案。張竹君表示，與早前個案#13340居住的單位一樣，同屬較高樓層的5號室，懷疑垂直傳播，當局稱將會到場調查。 #13340為於法國東方匯理銀行從事電腦工作的人士，曾到悅來酒店的丸龜製麵，行蹤亦包括到荃新天地、如心廣場等地方。

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼

