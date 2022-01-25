葵涌邨爆疫｜林鄭：夏葵樓需圍封5天　逸葵樓圍封強檢延至本周五

葵涌邨爆疫未停，特首林鄭月娥今早（25日）出席行政會議前見記者，指葵涌邨累計有226宗的確診和初步陽性個案，夏葵樓有超過10宗初步陽性個案，政府宣布夏葵樓今日起亦要圍封5天，而原本已圍封、明天完成圍封的逸葵樓，要延長圍封多兩天，至本月28日。

林鄭又指，初步認為年初四放寬社交距離措施機會很微，各部門仍在評估有否微調安排。



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見記者不戴罩 林鄭：讓大家看到我的情

【10:30】林鄭回答提問時親自為不戴口罩解畫，她稱是為了履行特首職責，所以只有在向傳媒發言及立法會場合才脫下，並不是為了個人。她解釋在沒有口罩的情況下，才可以清晰表達訊息情感，令市民更了解香港狀況，包括看到此刻她憂慮而沒有笑容的表情。

【10:15】被問及洪為民生日派對事件的調查進度，林鄭表示調查已進入尾聲，冀農曆新年前能對社會作出交代，但個別官員的狀況不適宜透露。林鄭曾表示對民政事務局局長徐英偉比較失望，她表示至今看法仍然相同，但不想零碎評論個別個案。

林鄭強調，政府對官員問責制或公務員的要求定得高，不僅要盡忠職守、謹慎行事，還不可以為政府帶來尷尬。

【10:00】林鄭指，葵涌邨至昨日確診及初陽已達226宗，夏葵樓今日起須圍封5天，逸葵樓行動須再延長2天。她指，夏葵樓本身已在進行封區強檢，因此可無縫連接，再次向受影響居民表示衷心感謝，政府會不斷完善行政安排工作，今次行動已動員1,800同事。

她又主動解釋，千葵樓1月23日解封時間比其他樓宇遲了幾個小時，因為工作人員收到通知，可能有個案屬陽性，安全起見暫不解封。

林鄭又指，現時每日檢測能力大約有10萬次，有些日子更做到15萬次，正研究其可持續性，如有需要向內地尋求助力，她也不會抗拒，事實上中央對香港的疫情十分關心。她形容，有需要時「大家都是一家人」，廣東省方面已向特首辦初步表示，如有需要可儘管提出。

港府早前因應新一波疫情收緊防疫措施，將於大年初四到期。林鄭表示，現時的初步看法是，大幅度放寬的機會微，但正在評估微調的可能性。她又強調，眼下工作是加大力度推動「疫苗氣泡」，認為政府推出相關措施後接種人數持續增加。