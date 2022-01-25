八大上學年逾2600人退學　創十年新高　最多並非中大港大

教資會近日公布2020/21學年八所資助大學學生數據，該學年退學人數為2,643人，相比正值反修例的2019學年增加逾兩成，更創十年以來新高。當中，以理大退學人數最多，有518人；其次為港大及中大，分別有476人及403人中途終止學業。



中大於2020學年有403名學生中途終止學業，大部份為學士課程學生。（資料圖片）

根據教資會最新公布數字，2020/21學年八間資助大學修讀學士課程人數為約8.7萬人，比2019/20學年減少427人。

2020/21學年，八大有2,643人退學，他們修讀政府資助副學位、學士、研究院修課課程，相比對上一個學年的2,161人，增加約22%。翻查資料，2020學年大學生退學情況更是創十年新高，2012年退學人數為1,718人。

八大之中，以理大最多人退學，達518人；其次，港大及中大，分別有476人及403人中途終止學業，全部均以學士學生最多。以退學人數升幅比較，則以浸大最高，2020學年有225人退學，按年升約37%；其次是港大，增幅為約33%。

理大上學人退學人數為八大之冠，按年升37%。（資料圖片)

浸大：會評估本港大學生退學趨勢 推行合適政策回應

《香港01》向八大查詢有關2020學年退學情況，浸大表示，每年均會收到少數學生因不同個人原因而申請退學，每年的退學人數會因實際情況有所變動。浸大留意到整體而言本港大學的學生退學人數有所上升，會評估相關趨勢的影響，同時了解學生退學原因，推行合適政策回應。



港大指，中止學業的學生數字每年或有升跌；去年港大退學學生佔總本科生人數的百分比與其他大學相若。港大稱，各大學每年均有少數本地和非本地的學生因各種原因中止學業，當中包括學業成績不理想者，而校方將繼續為學習上有困難的學生提供協助。



科大回覆稱，每年均會收到學生就包括學業、工作或家庭等各項因素而提交的退學申請。嶺大指，學生退學主要是因家庭、健康等私人理由。