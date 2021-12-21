移民｜官校退學率曝光　英皇中一流失升11倍　皇仁上學年走2班

年多以來的移民潮掀起退學潮，連官立名校亦受影響。當中「官校之首」皇仁書院2020/21學年退學率近6%，與過去兩學年相比，多近兩倍，推算一年內少61人，相等於約兩班學生人數。

至於另一官校英皇書院情況亦相近，雖然整體離校率只有約3.3%，以全校約812名學生計，約少27人，接近一班。惟中一生退學特別嚴峻，退學率高達8.3%，比上一學年0.7％高出約11倍之多，即平均每12名中一生就有一人離校。

至於其他多間官立英文中學亦有不少學生退學，包括筲箕灣官立中學、伊利沙伯中學及將軍澳官立中學等；只有沙田官中及荃灣官中兩校退學人數均維持單位數。



皇仁書院2020/21學年的學生退學比率較過去兩學年大升兩倍，至接近6%。（資料圖片）

皇仁書院一年內約61人離校 退學率升近兩倍

官立中學陸續更新學校報告。位於天后的皇仁書院2020/21校務報告可見，該校2018/19學年提早離校學生比率與2019/20學年相若，均為2%，但2020/21學年的學生退學比例大升兩倍，至接近6%。

皇仁書院2018/19年至2020/21年學生退學情況。（皇仁學校報告截圖）

若將2019/20學年報告的中一至中五級學生，至2020/21學年理論上應升班的中二至中六級學生人數比較，按年總人數由703人減少61人至642人，相當於接近兩班學生退學。

英皇書院2020/21學校報告可見，該校退學率約3.3%，而中一生佔最多，退學率高達8.3%。

英皇書院每12個中一生就有一人離校

同樣位於港島區、屬傳統官立名男校的英皇書院，亦有不少學生退學，初中情況猶其嚴重。英皇書院2020/21學校報告，全校學生約有812人，整體離校率為3.3%，比2019/20年的2.3%多出1個百分點。以2020/21學年全校812人計，即約27人、接近一班學生退學。

若以每一年級人數比較，初中退學人數明顯上升，而中一情況特別嚴重。2020/21學年中一提早離校率是8.3%，比2019/20學年0.7%，多出近11倍之多。若以2020/21學年144名中一生計，約12人退學，相當於平均每12名中一生，就有1人提早離校。至於中二退學率由0.7%，大升至3.5%；中三則由3.7%升至4.5%。

筲箕灣官立中學。（校網圖片）

筲箕灣官立中學離校率三年間由0.1%升至2.5%

至於東區的男女校筲箕灣官立中學，亦深受該區家長歡迎。惟學生提早離校率，由2018/19學年約0.1%，大升至2019/20學年的2.6%，2020/21學年則輕微回落至2.5%。以2020/21學年全校812人計，約有20名學生退學離校。

伊利沙伯中學，020/21學年約有26人退學，比2019/20學年的18人及2018/19學年的7人多。（校網圖片）

伊利沙伯中學26人退學 按年升44%

旺角官校伊利沙伯中學今年DSE中學文憑試出產狀元，頗受家長歡迎。據該校2020/21學校報告，2020/21學年約有26人退學，比2019/20學年的18人增44%，而2018/19學年的只有7人提早離校。以2020/21學年約793名學生計，離校率約3.3%。

將軍澳官立中學一年內流失約27學生

將軍澳官立中學是官立男女校，區內略有名氣，同樣曾產出DSE狀元。該校2019/20年校務報告，中一至中五生共661人，至2020/21年報告，中二至中六生只有634人，即一年內流失約27名學生，退學率約4%。

沙田官立中學及荃灣官立中學，2020/21年的退學人數則維持單位數。（資料圖片）

沙田官中及荃灣官中 各淨計有9人退學

至於同屬英中的沙田官立中學及荃灣官立中學，上學年退學人數均維持單位數。沙田官立中學2020年9月有789名學生，至2021年7月底學期完結仍有780人，淨計有9人退學；據荃灣官立中學過去兩年的學校報告數據，2019/20學年中一至中五生約689人，至2020/21學年中二至中六有680人，淨計有9人提早離校。