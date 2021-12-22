移民退學潮捲英文中學　德望學校退學率13%　聖保羅男女114人走

移民潮觸發退學潮，多間津貼及直資英中上學年退學人數達三位數。曾誕「超級狀元」的直資名校德望學校，上學年退學率13.1%，為5個學年以來最高，大約165人退學；另一直資名校協恩中學，單是中四級已有約24人退學，退學率近14%。

資助男校聖若瑟書院上學年退學率亦高達12.7%，以全校968人推算，流失約123人。全港累計出產最多DSE狀元的聖保羅男女中學，上學年亦有114人退學、退學率約9.5%，遠高於對上兩學年的6.4%及5.3%。

九龍塘名校瑪利諾修院學校（中學部），上學年退學率達8.4%，為過去十年最高，較2019/20學年增的3.04%大增5個百分點，更比反修例前（2018/19學年）的1.8%多近四倍。



移民｜官校退學率曝光 英皇中一流失升11倍 皇仁上學年走2班

德望學校退學率屬近五個學年最多

曾誕「超級狀元」的著名女校德望學校，學校報告披露2020/21學年提早離校退學率高達13.1%，為過去5個學年最多。以該學年1,263名學生計，即約165名學生退學，退學率遠高於2019/20學年的8.1%，及2018/19學年的3.93%。報告列明，部份退學生選到英美澳紐加等地升學。

協恩中學2020/21學年中四級生退學比率近14%。（資料圖片）

協恩中四生退學率高達14% 中一中四近一成

同樣曾產出DSE狀元的協恩中學，退學率亦不低。2020/21學年有1,032名學生，中一至中六各級有5班，該校以圖表列出各級退學率，當中以中四最多學生退學，比率接近14%，以中四有168人計，有近24名中四生退學；中五也有逾8%人退學，中一則約7%人退學。粗略以整數計算，該校整體退學率逾8%。

聖保羅男女中學2020/21學年多達114人退學，退學率約9.5%。(資料圖片)

聖保羅男女中學提早離校比率近一成

有DSE狀元搖籃之稱的直資名校聖保羅男女中學，是全港出產最多DSE狀元的中學。但該校2020/21學年多達114人退學（退學率約9.5%），明顯高於2019/20學年的78人（退學率約6.4%）及2018/19學年的64人（退學率5.3%）。

至於直資浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部），2020/21學年有97人退學，退學率達10%，同年取錄23名插班生；遠高於2019/20學年僅19人退學、退學率2%，以及兩名插班生。

瑪利諾修院學校（中學部）2020/21學年全校退學率達8.4%，為過去十年之最。(資料圖片)

瑪利諾修院學校（中學部）退學率創十年新高

資助學校、瑪利諾修院學校（中學部）最新校務報告，2020/21學年全校退學率達8.4%，為過去十年之最，較2019/20學年的3.04%大增5個百分點，更比反修例前（2018/19學年）的1.8%多約四倍。

校方解釋，大部分提前離校者選擇出國繼續中學教育。翻查該校歷年報告，自2010/11學年以來，每年提早離校率均低於3%。

聖若瑟書院上學年退學率達12.7%，以全校968人推算，流失約123人，屬過去五個學年以來最多。（資料圖片／歐嘉樂攝）

移民潮｜聖若瑟書院上年逾百人退學 校長料退學潮未息、歡迎插班

聖若瑟書院退學率近13% 一年內約123人退學

至於位於中半山的資助男校聖若瑟書院，上學年退學率達12.7%，以全校968人推算，流失約123人，屬過去五個學年以來最多；該校校長日前在2022/23學年中一入學簡介會中解釋，較多高年級生因移民或海外升學退學，故單年已逾百人提早離校。