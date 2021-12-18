移民｜直資聖保祿學校現赤字擬加費　議會：澳紐開學觸發新退學潮

移民潮掀起的退學潮未息。直資學校議會主席陳狄安直言，全港學界都面對退學潮衝擊，對直資學校而言，學生人數減少除了學費收入下降，政府資助額亦同步減少，隨着澳洲、紐西蘭等南半球地區新學年明年初開始，預計將有更多香港學生會退學離港。按政府每年點算兩次直資人頭的慣例，若直資學校未及在3月底取錄同一數目的插班生，收入將再減少。

過去十年未有加學費的直資名校銅鑼灣聖保祿學校，日前向家長發通告，透露校方預計本學年赤字逾150萬元，諮詢家長是否同意來年加學費，又或不加學費但需降低學校維持優質教育的競爭力。



聖保祿學校流失學生未及填補，校方料本學年赤字逾150萬元。（網上圖片）

聖保祿學校提出下學年加費一成後凍費5年

聖保祿學校過去約十年學費水平，都維持在初中每年25,000元；高中則27,500元。校方日前發通告，透露學校預計本學年赤字逾150萬元，且預期有機會持續虧損，故提供三方案供家長選擇，包括是下學年起全體學生加一成學費，其後5年凍價；又或全校每年至少加6%學費；第三方案則不加學費，但會降低學校在維持優質教育的競爭力。《香港01》聯絡校方了解，尚待回覆。

翻查聖保祿學校最新公布的財政報告，2019/20學年學校75%收入為政府資助、學費則佔約24%收入，當中82%支出為員工薪酬，學校儲備約為6.77個月營運開支。

直資校起加風 福建附小學費升1成加幅冠全港 男拔協恩同加2.4%

移民潮掀起退學潮，香港國際機場不時出現送別場面。（資料圖片／張浩維攝）

陳狄安：直資校最少七成收入來自政府資助 學生減收入跌

直資學校議會主席、直資英華書院校長陳狄安表示，不評論個別學校情況，惟全港學界均面對退學潮影響，且預期隨着澳紐等南半球地區2022年初開始新學年，將有更多香港學生會退學。

他解釋指，直資學校主要收入來源為政府資助，介乎約七至九成，因此若學生人數減少，直資學校的學費收入及政府資助額均會減少，出現財政壓力並不出奇，直言：「學生走肯定係加學費原因之一。」

教育局一年點兩次人數，9月底同3月底，之後再發放資助，如果期間有學生退學，資助額會按人頭減少。 直資學校議會主席陳狄安

憂澳洲因Omicron收緊入境政策 學生提早走

陳狄安解釋，政府提供給直資學校的資助額，是參考津校總開支除學生人數而定，惟疫情下大多津校暫停活動、開支減少，近年直資資助額連帶受影響下調，「每個學生每年少幾千蚊」，而隨着澳紐等南半球地區年初開始新學年，預計將有更多學生會在離港，直資學校收入或進一步減少，「聽到有家長會走，擔心Omicron澳洲會轉入境政策，本身1月走，依家立即走。」

香港直資學校議會主席陳狄安。（網上圖片）

陳狄安認為，香港大多直資學校已「身經百戰」，若只是短期財困多以儲備應付，相信有意加學費的學校，是衡量原有財政儲備及評估長遠財政情況才作決定，因每次加費需提供足夠原因及理據才會獲政府批准，他相信不會出現過分加幅。

38%直資學校本學年獲批加價

據教育局數據，香港現有約71間直資學校，當中三成八（27間）獲政府批准在本學年加價，大多直資學校學費加幅不高於2.5%，只有6間學校加幅介乎2.51%至10%。