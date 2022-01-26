前港姐黃嘉雯胞姊涉虐貓　被告辯稱指甲顏色有不同　否認是施襲者

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，涉嫌在IG上載一段將貓放入開動了的洗衣機的影片，被控虐畜，案件今（26日）在屯門法院續審，暫委裁判官馮念偉裁定表面證供成立後，女被告出庭自辯，並稱網上片段是一名叫Yan的朋友所拍，片中所見，涉案人的指甲塗正紅色指甲油，她的指甲卻是酒紅色，且她的手指有傷口，片中人卻沒有。她又說，Yan後來有向她解釋片段是假的，因為洗衣機未有啟動，加上貓隻沒有異樣，她便當作玩笑放上社交平台發佈。她又稱，因Yan已離港赴英，故未能出庭作證。



被告黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於 2021 年 2 月 7 日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，其胡亂或不合理的作為，導致一隻貓或受到不必要痛苦。另據承認事實，涉案貓隻事後交由愛護動物協會照顧，獸醫檢查後指它臨床狀況正常，沒有表面傷痕。

被告黃綺婷(左)是前港姐黃嘉雯(右)的胞姊。(資料圖片)

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指便衣警曾大力拍門

被告首先就涉案影片能否呈堂作供，她指案發當晚8時，有身穿便服的男女大力按門鐘及拍門，更稱若不開門就會用武力破門。她因未能確應對方身份，感到十分害怕，便立刻通知朋友及報警。惟不久後有一個中年男人表示他們是警察，軍裝警員亦到場確認他們的身份，她才開門。便衣警隨即稱他們有搜查令，有權檢取家中所有物品。她見狀向警長勞永俊（音譯）要求致電律師到場，勞同意但稱他們很快就會回警署，建議叫律師直接到警署等候，被告依言照辦。

官裁定手機內容可呈堂

之後，警長便立刻取走手機，用凶惡的語氣命令她取消手機密碼或交出密碼，被告自言在無律師在場、又未拘捕、沒有選擇下，只好不自願地交出密碼。另一名警員隨即解鎖手機，拍攝手機的內容，期間拍攝一度因手機電量不足而中斷。被告於接近9時被捕，並於10時30分到達警署。惟當日帶隊搜查的警長勞永俊否認上述指控，僅同意搜查令中未授權警方破門，承認此處有遺漏。

裁判官考慮過雙方證人的供詞後，裁定當日警長未有威迫被告交出手機密碼，故將會接受手機內容的證供呈堂，並裁定案件表面證供成立。

自稱十分愛肥妹

被告之後再度出庭自辯，她稱家中共養了5隻貓，涉案貓隻的名稱則為「肥妹」，在案發時已飼養了5年。她收養肥妹時已知其身體有問題，但最終仍決定帶肥妹回家，後來更將它的病治好。被告自言十分愛錫肥妹，每年聖誕節均會買衣服與其慶祝，沒有任何原因要傷害她。

Yan曾說片段是假的

至於涉案片段亦非由被告本人拍攝，她亦沒有容許任何人拍攝。當時被告正在洗澡，其朋友Yan到家中作客。Yan事後將片段發送至被告的手機，被告初時被嚇到，但Yan表示片段是假的，洗衣機沒有啟動，肥妹亦沒有異常才放心。之後，被告便將片段配上文字發佈在Instagram的限時動態中，與部份朋友分享。

被告其後逐一解釋影片的配文，指肥妹是「奇怪的貓」是因為其他貓都不會入洗衣機，「惡搞肥妹系列」中「惡搞」意指片段不是真的，而「受驚的小肥妹」則片中肥妹似乎很驚，但之後又無事，所以加上小丑表情符號以示開玩笑。

稱其指甲顏色不同且有傷口

被告另否認片中塗上紅色指甲油的手是她，並指那是Yan的手。她解釋她當時指甲油顏色為酒紅，而Yan則是片中的正紅。且被告手上有橫跨3隻手指的傷口，但片中手卻沒有。被告最後表示，Yan於2021年已去了英國，故未能出庭作供。

審訊午續。

案件編號：TMCC1457/2021