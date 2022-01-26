保安員港鐵車廂內公然自瀆　直至射出液體　認罪判感化1年

保安員涉嫌凌晨在港鐵車廂內自瀆，至列車駛至西營盤站時遭警員截停，被控以一項作出有違公德的行為，他早前認罪，求情表示已明白行為自私，應顧及其他乘客感受，他事後接受心理醫生治療，並有改善。裁判官今日（26日）表示，考慮其求情等情況後，判處他感化1年。



被告湯力行（33歲，保安員），被控於2021年9月17日，在灣仔港鐵站前往西營盤的列車上，作出猥褻性及令人憎惡，及有違公德的行為，即用其左手持其陽具前後摩擦，並射出液體。

被告患亞氏保加及強迫症

辯方早前求情指，被告患有亞氏保加症及強迫症，事後已明白行為自私，應顧及其他乘客感受。辯方今日再指，被告還押已受到教訓，他接受心理醫生治療後有改善，望可跟隨報告建議，判處被告感化令。

警員車廂內目睹上前截停

案情指，有警員案發時在灣仔站的列車車廂見到被告掏出陽具，自行用手磨擦後射出液體，於是上前截停他。

案件編號：ESCC2036/2021