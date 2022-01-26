西九龍中心紅蔥頭兩枱食客確診涉豪苑Delta個案　當局到場測風向

第五波疫情嚴峻，今日（26日）再新增107宗確診個案。衞生防護中心公布，西九龍中心的紅蔥頭餐廳，目前有兩枱互不認識的食客確診，其中一人涉及重災區黃大仙豪苑一座5E室確診患者的同事。當局其後於黃昏派員到餐廳視察，包括測試冷氣通風量、現場空氣流動等。



1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本



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黃大仙豪苑一座日前曾出現3名確診或初步確診，患者全屬低層E單位。政府於本周一（24日）視察環境後，懷疑大廈出現垂直傳播，撤離全部E座向居民，因應其他單位亦有人感染，今日再撤離6至8樓F室的居民。

紅蔥頭餐廳兩枱互不認識的食客確診 涉豪苑患者的同事

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，較早前提及有兩位在長沙灣工作的患者，曾在1月14日約中午1至2時，在西九龍中心的紅蔥頭餐廳吃飯。她指，留意到一名居豪苑一座5E室確診患者的同事，曾與另一位初步陽性確診者，於相近的時段在該餐廳吃飯。

張認為，換言之該餐廳目前有兩枱互不認識的食客確診，將會派員到場視察餐廳内環境，並呼籲曾到訪紅蔥頭的食客應儘快做檢測。

工作人員現場測試冷氣通風量及空氣流向

當局約10名身穿全套保護衣的工作人員，其後於今午5時45分到餐廳視察環境，並採集環境樣本，包括測試冷氣通風量、現場空氣流動方向等。記者於店外觀察到工作人員不時以手機拍攝影片，以及向在場餐廳員工查詢。

此外，工作人員亦手持棍狀噴煙的儀器，疑用於測試店內的空氣流通及風向；並拆除天花板通風管道，手持電筒探頭觀察內部情況；更取出大型藍色罩放置於冷氣機的下方，測量冷氣的風力。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼

