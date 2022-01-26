葵涌邨｜垃圾堆積如山　清潔承辦商：較平時多3、4倍　望落咪誇張

葵涌邨逸葵樓及映葵樓連日圍封禁足，昨日（25日）再上增夏葵樓需圍封。連日內居民投訴指，大廈衛生差劣，垃圾堆積如山。現時負責逸葵樓及映葵樓等10座大廈清潔的利興環境服務有限公司負責人甄韋喬，今早（26日）於港台節目表示，之前負責的清潔工由於全數需要檢疫，上周六（22日）才接手清潔工作。過往數天一直清除積聚多日的垃圾，相信今日起可回復正常。他又稱，在圍封下，垃圾量較平時多三、四倍，「所以望落去咪誇張」。



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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甄韋喬今早於港台節目《千禧年代》表示，葵涌邨原有清潔承辦商的40多名員工，之前已前往隔離，上周房屋署找尋清潔公司報價，最終由其公司於上周六接手，提供緊急支援，清潔範圍包括逸葵樓及映葵樓等10座大廈，但不包括夏葵樓。

葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

甄韋喬指，接手時葵涌邨多幢大廈垃圾已堆積，過去數天新進駐的人員都在清除，由於要配合居民檢測時間，大型垃圾需使用升降機運送，故未及即時清理。甄說，昨日已將10座大廈堆積的垃圾基本清空，相信今日會復恢正常。他又表示，現時早上有46名全職清潔工當值，晚上約有約40名，之後會早晚倒垃圾，每日清潔大堂4次，下午亦會清除各樓層的污漬。

晚市停堂食居民買外賣 垃圾量較平常多

甄韋喬表示，在圍封影響下，再上其他大廈居民都沒有晚市堂食，結果垃圾量較平常多三至四倍，「所以望落去咪誇張」。他又強調，清潔工有足夠保護，身穿全長保護衣，午飯時亦會避免多人聚集，飯後會更換保護衣。