確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫　駿洋邨入伙後首有患者居住

新冠疫情蔓延，衛生署公布最新確診者大廈名單，患者遍布全港多區，爆疫的葵涌邨5棟大廈上榜，黃大仙豪苑1座再有確診個案。而彩雲邨長波樓，東涌藍天海岸影岸·紅A座及B座都有確診個案，被當局納入圍封強檢。近日荃灣區疫情亦受關注，昌寧大廈、平愛大廈、錦豐園1座及荃灣花園吉祥閣都有患者。



+ 1

根據衛生署1月27日公布確診患者大廈，葵涌邨再有大廈染疫，分別是逸葵樓、春葵樓、夏葵樓、映葵樓及雅葵樓。近日爆發疫情的黃大仙龍翔道110號豪苑1座再有人確診，另外彩雲邨長波樓，以及藍天海岸影岸·紅A座和B座因有人染疫，大廈在26日要圍封強制檢。測。

近日荃灣區疫情亦受關注，當中西樓角路202‐216號荃昌中心昌寧大廈、新村街33‐39D號平愛大廈、錦豐園1座及荃灣花園吉祥閣都有患者。至於大窩口邨再有大廈確診，富逸樓榜上有名，患者是37歲女士，屬國泰城安檢人員，衞生防護中心會調查是否在大窩口感染，抑或涉國泰相關個案。

青衣青敬路75號宏福花園2座上榜，一名67女士任職商碧瑤的機場清潔工，負責清潔廁所，主要在地下及機場中場客運大樓工作，負責職員廁所，衞生防護中心會調查會否與輸入個案有關。

何文田勝利道一號，有一名47歲男士染疫，居於確診地盤工曾工作的勝利道地盤附近，未知是否相關。患者於北角電氣道183號AIA Tower上班。

大埔區，有廣褔邨廣仁樓，及三門仔三門仔新村。沙田區則駿洋邨駿爾樓上榜，亦是駿洋邨由檢疫中心交回房署後，公屋居民上樓後首度有患者居住。港島區方面，柴灣富怡花園1座有上榜。

東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。



逸葵樓圍封第六日，居民繼續排隊檢測。



▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



+ 4

▼1.25荃灣花園榮華閣疑爆垂直傳播▼



+ 1

▼1.25 土瓜灣鴻光街圍封強檢▼



+ 3

▼1.25 深水埗惠珍樓圍封檢測▼



+ 5

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼

