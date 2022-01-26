巴裔婦群組續擴散　涉李鄭屋小學生　曾到東涌藍天海岸踢波

象山邨地盤出現感染群組，當中共5個工作人員及其家人。其中一個家庭，確診小朋友於李鄭屋官立小學讀書。由於該校早前經已出現確診學生（#13255）、與油麻地絲麗酒店群組有關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，巴裔婦8歲孩子都是在李鄭屋小學就讀，因此認為屬於相關個案。



▼1.26 疫情記者會公布新增107宗確診個案▼



荃灣象山邨「前荃灣信義學校過渡性房屋項目地盤」現群組感染，現涉5個工作人員及其家人都確診，大部分確診工作人員在檢疫中心發現。

張竹君指，發現愈來愈多感染個案是工作人員的家人。而其中一名家人，在李鄭屋小學讀書，由於早前已有確診個案（#13255）在李鄭屋小學讀書，屬油麻地絲麗酒店群組。因此，張竹君補充，巴裔婦8歲小朋友都是李鄭屋讀書，所以認爲是相關個案。

李鄭屋官立小學再多一名學生，屬象山邨地盤工作人員家人染疫。（資料圖片）

另外，象山邨地盤群組有個案居東涌藍天海岸或附近樓宇；張竹君稱，有部分個案曾到過附近一個圓型露天廣場踢球、玩耍，涉及30多人，未必互相相識。據知，目前已有5個個案到過該處，故認爲有相關。