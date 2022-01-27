下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性　隱性患者未現形

政府今日（27日）凌晨公布，在葵涌、油塘、柴灣及馬鞍山部份樓宇的污水渠，採集到檢測對新冠病毒呈陽性的樣本，並指內含一定病毒量，故引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處有關指明地方的人士接受檢測。連同早前已發現污水的慈雲山三邨、大埔林村、東涌北一帶，總共有7個區地有隱形患者，會成為下一個葵涌邨？



民政事務總署早前宣布，將於全港18區向有需要居民派發新冠病毒快速測試套裝。政府今日（27日）發聲明，表示將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



指「污水內含一定病毒量」 3方向找出隱性患者

當局表示，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日於多區採集到檢測呈陽性的污水樣本，包括大窩口邨七幢樓宇、油麗邨兩幢樓宇、翠樂邨三幢樓宇、馬鞍山三個屋苑及兩間學校，而且「顯示污水內含一定病毒量」。發言人表示，政府會加強檢測工作，呼籲在有關地區的居民及工作人士盡快進行檢測，協助截斷隱形傳播鏈，達致「早發現、早隔離、早治療」。

政府將按地區的風險水平發出強制檢測公告、派發快速測試套裝、增設流動採樣站等，務求讓更多市民接受檢測，盡快找出隱性患者。

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼



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▼快速測試套裝使用方法▼



快速測試呈陽性應盡快到急症室求診

當局表示，為跟進於慈正邨採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括黃大仙民政事務處）聯同房屋署將會，由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨慈樂邨、慈民邨和慈康邨的住，戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療。

當局會向市民派發快速測試套裝。（盧翊銘攝）

▼1月24日．AEON大窩口分店兩名員工染疫後▼



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大埔林村、東涌北一帶「願檢盡檢」

另外，在大埔林村、東涌北一帶亦同樣採集到檢測呈陽性的污水樣本，社區傳播風險較高。政府呼籲在林錦公路交匯處至大菴路一帶範圍、東涌文東路一帶包括映灣園、海堤灣畔、水藍‧天岸居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，盡快進行檢測。

▼1月27日強制檢測名單▼



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政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。