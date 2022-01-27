校園天地｜樂善堂劉德學校藉角色扮演　提升閱讀氣氛

樂善堂劉德學校重視愉快學習和閱讀推廣，學校藉著有趣、富創意和豐富的活動來引導孩子愛上閱讀，一起開啟閱讀之門，探索書本中奧妙的世界。最近，英文科進行了一個名為Book Character Day（最愛書籍角色扮演日）的活動，學生需要挑選喜歡的英文書籍，進而裝扮成為所選書籍中一個最喜歡的人物，並寫出簡短自述，然後進行匯報。

（內容由樂善堂劉德學校提供）



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早在活動開始前一個月，老師已經和學生一起準備書籍，家長也密鑼緊鼓為孩子準備不同的服裝和道具，而學校的各個地方也「化身」成不同的場景，務求讓學生到時能「一秒入戲」。活動當天，校長變身為大偵探，早早就站在校門歡迎一個又一個角色進入校門。放眼校園，就像走入一個奇幻世界。這裏有哈利波特和艾莎公主，那裏有超人和蜘蛛俠，更有很多不同的動物，如獅子、老虎、天鵝等等，非常熱鬧。他們更在校園的佈景面前拍照，又和同學介紹自己的角色，好不快活！

當天的重頭戲是在禮堂舉行的走步走（Catwalk）表演，每一位學生在臺上邁出最自信的步伐，做一個最能代表自己角色的動作，展現出角色的魅力和神髓。最後，學生還要在臺上以英文簡短自述，讓臺下的觀眾和評判更了解自己的角色。最後評判經過一番掙扎，終於選出了不同獎項的得主。

在臺上獲獎的角色固然笑得燦爛，但臺下一同參與的同學也同樣高興。相信最感到欣慰的，一定是學校老師和家長，因為學生愛上閱讀，日後定能坐擁知識的寶庫！



（內容由樂善堂劉德學校提供）

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