校園天地｜粵港澳中華經典美文誦讀比賽　曾璧山(崇蘭)中學奪三獎

2021粵港澳姊妹學校中華經典美文誦讀比賽結果公布，曾璧山(崇蘭)中學與姊妹學校廣州市鐵一中學合作，分別派出學生進行拍攝，誦讀中華經典美文《傳承》，榮獲「中學組一等獎」，「最具風采獎」以及「最佳網絡人氣獎」。

（內容由曾璧山（崇蘭）中學提供）



姊妹學校共同努力下，獲得三項大獎。（曾璧山(崇蘭)中學提供）

廣州市鐵一中學李浙琮老師表示：「這次參加粵港澳學生誦讀中華經典美文表演大賽是一次特別的經歷。因為疫情的影響，穗港姊妹學校都只能採取線上合成的方式參與比賽，這無疑是一項考驗。在這半年的時間裡，我們通過電子郵件、微信、視頻等各種方式溝通、交流，一起探討作品。為了實現更好的效果精益求精，曾璧山(崇蘭)中學不止一次錄製視頻，當我收到學校發來的多機位，多角度拍攝的一系列視頻的時候，內心深受感動……這一等獎的背後，是粵港40多位師生齊心協力的結果，這不僅是一個文化交流的過程，更是一種取長補短、同心發展的深刻經歷，是兩校美好情誼的見證！親歷其中深感榮幸！」

廣州市鐵一中學演出片段。（曾璧山(崇蘭)中學提供）

曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長表示：「『海內存知己，天涯若比鄰。』新型冠狀病毒疫情持續，但姊妹學校交流從未停止，並且步入線上交流的新常態。疫情之前，我校多年來都與數間姊妹學校保持良好關係，亦曾多次帶學生到內地與姊妹學校師生進行交流，與姊妹學校合作參與各大賽事，並於賽事中獲獎，例如：粵港澳大灣區中華經典美文誦讀大賽、羊城晚報華語手抄報大賽……等。疫情期間，我校仍與姊妹學校保持熱切交流，亦邀請廣州市鐵一中學周偉鋒校長作為上屆畢業禮線上特別嘉賓，通過網絡為畢業生送上勉詞。山水相隔，情誼不減，望通關後繼續與姊妹學校搭建更多元化的學習交流平台，促進兩地師生交流，擴闊青少年視野，為兩地教育發展注入新動力。」

曾璧山(崇蘭)中學的學生落力演出。。（曾璧山(崇蘭)中學提供）

曾璧山（崇蘭）中學紀晴老師道：「疫情前，學校與廣州市鐵一中學多次合作，參加粵港澳中華經典美文誦讀大賽，屢獲大獎，因為疫情緣故，很遺憾無法親身到廣州參加本屆大賽，只能以線上錄製的形式參與。很感謝廣州市鐵一中學的老師們以及廣州電視台的工作人員，從一開始的構思設計，到後來的剪輯合成，都提供了許多協助。這次獲獎對我們來說，是對學生們的鼓勵，是對我們的肯定，更是兩地師生共同努力的見證。希望未來我們可以親身到廣州參與賽事，與廣州市鐵一中學的師生面對面的實體交流學習！」

參與演出的李姿蓉同學表示，非常感謝老師能給她這次機會登台朗誦，也很榮幸地能與姊妹學校的同學們共同朗誦參加比賽，也十分享受與同學一起朗誦。雖然不停地練習很辛苦，期間也遇到了不少挫折，但他們學習到很多新東西，最後也圓滿成功。

另一位參與演出的學生李襄庭則指：「平時我是一個不喜歡上台說話的人，不過這次的機會令我不害怕上台朗誦，還十分享受大家一起投入地演繹想表達的文章，讓我了解到朗誦的魅力所在。通過這次的朗誦，能為學校做代表也令我十分榮幸，能為學校、為自己爭光。」

（內容由曾璧山（崇蘭）中學提供）

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