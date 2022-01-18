校園天地｜華富邨寶血小學2021至2022年度「賽馬會校園靜觀計劃」

為關顧同學及家長的身心靈健康，共同建立健康的校園，華富邨寶血小學於2021-2022學年參與由香港賽馬會慈善信託基金捐助，新生精神康復會主辦的「賽馬會校園靜觀計劃」。計劃主要透過靜觀練習來促進學生、家長及老師的身心靈健康。



老師心靈樽製作工作場坊。(華富邨寶血小學提供)

學校相信靜觀能有效舒緩壓力，達致內心安靜、平穩；靜觀訓練亦有助家長提升身心健康及對子女情緒的覺察，改善管教子女的成效。持續練習靜觀也有助培養孩子的專注力，讓他們學習如何照顧自己。計畫內容包括:老師基礎培訓、 學生心靈樽工作坊 、逢星期三早會330靜心小休、教師21天導航進修及親子21天導航進修等活動。

學校期望透過推行「校園靜觀」計劃，促進師生的身心靈健康，因為不論是小學生或是教師，日常生活都十分繁忙，容易增加精神壓力，靜觀正正配合學生及教師需要。為人師表的教師不時把所有心思放在工作和學生身上，忘記了關顧自己的需要。經過老師基礎培訓後，老師認同持續的練習可令他們明白靜觀能幫助自己及學生改善情緒問題；而聲音導航描述的情景亦十分真實，並瞭解老師的壓力來源，透過練習逐步引導大家放鬆緊張的情緒。 另外，學校期望學生透過靜觀計劃學懂把祝福送給自己和別人，懂得欣賞生命的美好，懂得跟成長中的挑戰和困難相處。

最後，計劃讓老師及學生在忙碌的工作或學習中，每天花幾分鐘練習靜觀，並養成一個好的習慣去關顧自己的身體，從而達致身心靈健康。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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