校園天地｜弘揚孝道文化 鼓勵孩子愛家　震夏人榮獲孝道之星獎

孝親精神不僅是中國傳統文化的基石，更是社會和諧、家庭和睦的助力。因此，明愛元朗陳震夏中學自2018年起，便全力推動校本孝親教育。該校中文科教師團隊，把不同以孝親為主題的篇章融入課程，希望能引導學生反思孝道的價值。同時，他們亦引入華語流行曲作為教材，例如：陳奕迅《單車》、小肥《負親》等，期望以悠揚樂韻引發學生的深刻感受。另外，學校亦舉辦多元活動，如講座、工作坊、比賽等，進一步加強學生對孝道文化的認同。



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行之經年後，孝親教育漸見成果。該校中五學生吳小宇參與由泰山公德會主辦的「第一屆孝道之星表揚活動」，經評選後，憑其「積極向上」、「孝敬父母」表現，獲大會頒發「孝道之星獎」。吳小宇分享道：「這次獲獎真是令我喜出望外。我十分感謝大會的肯定，也承諾在未來力求上進，以報親恩。其實要做到孝順父母並不難，只要我們在日常生活多關心父母，凡事全力以赴、正向積極，便可謂之孝。」

歐陽麗琼校長對此非常欣喜：「孝道文化非常重要，也非常值得我們推廣！這次，我校學生能得此殊榮，實在殊不容易，同時也證明我校的孝親教育取得成效。盼望未來，我的團隊能深化孝親教育，讓每位同學都能成為愛護家庭、孝敬父母、關愛長輩的人。」

（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）

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