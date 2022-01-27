消費券｜傳政府考慮加入新營辦商　惟一原因或令計劃延續泡湯

去年中派發的電子消費券已接近尾聲，不過近日不斷傳出消息，政府或考慮於今年再派發消費券。因此下月財政司司長陳茂波將公布的《財政預算案》，會否再派發消費券，再度成為關注點。有報道引述消息指出，政府最近透過金管局及財庫局，向各大儲值支付營運商進行初步接觸，消息指，當局將會保留部分去年有參與派發消費券的營運商，同時計劃加入新的營運商。



▼2021.08.02 消費券計劃秘書處情況▼



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財庫局︰已收到不同意見 目前未有定案

據《信報》引述消息指，政府最近透過金管局及財庫局，與各大儲值支付營運商初步接觸，了解他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情況。消息指，當局將會保留部分去年有參與派發消費券的營運商，同時計劃加入新的營運商。

《香港01》今日向政府當局及4間營運商查詢情況，部分回應指暫無消息透露，部分則未有回應。財庫局則表示，政府正就今年度《財政預算案》進行公眾諮詢，及收集各界的意見。目前為止，在有關議題已收到不同意見，政府將因應社會及經濟情況，反覆的疫情對社會民生帶來的影響，以及當前的財政狀況等，作審慎和通盤考慮。目前並沒有定案是否再派發電子消費券。

陳茂波將於下月23日發表新一份《財政預算案》。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

財政局局長陳茂波亦在接受報章訪問時表示，對派發消費券持開放態度，「建議我們繼續派的比較多，但亦有一些不太贊成的聲音」。政府會評估財政狀況、社會經濟、推廣電子支付、帶動消費氣氛等因素作決定。「不少朋友建議下一份財政預算案繼續派發電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用；也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。」

去年一致贊成派發 今年有「一些不太贊成的聲音」

據政界人士透露，與去年的形勢不同，當時政界一致贊成派發電子消費券，惟今年則出現反對聲音，指「一些不太贊成的聲音」為葉劉淑儀帶領的新民黨，令派發的前路不明。而翻查之前的報道，葉劉公開反對政府再派電子消費券，認為對提振經濟的作用有限，應預留款項應對可能持續的疫情，「好處係鼓勵市民用電子支付，但主要受益都係八達通。」

有報道引述消息指，中銀香港正積極準備參與派發消費券，可透過旗下的BoC Pay作為平台派發。然而，翻查儲值支付工具持牌人紀錄冊，名單中並無中銀香港。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，中銀香港持有銀行牌照，其營運涵蓋範圍包括儲值及支付，因此亦可派發消費券。

匯豐銀行旗下的支付平台PayMe，香港用戶數目超過250萬。（資料圖片）

方保僑估計Payme「跑出」機會較高

惟記者閱讀儲值支付工具持牌人紀錄冊名單，當中大部分登記企業並非港人常用的儲值支付工具，僅得PayPal、TNG、滙豐銀行旗下的Payme，較為港人熟知。方保僑分析指，Payme去年的呼聲較高，用戶人數不少；若政府再派消費券，估計Payme「跑出」機會較高。「如果佢哋肯加入，Payme將會係熱馬，BoC Pay係黑馬。」

不過，財庫局局長許正宇於去年曾表示，支付工具營運商以普及和方便程度作為考慮。有商界人士向記者透露，PayMe只接受其商業客戶加入，意味其他銀行的商業客戶不能以PayMe收款，令PayMe的商戶普及率相比其他數間營運商低。《香港01》今日曾向PayMe查詢會否考慮參與派發消費券，發言人回應指，PayMe是本地具市場領導地位的電子錢包，用戶超過250萬，一直支持有助發展香港電子支付的舉措。

去年消費券最大贏家為八達通

事實上，去年電子消費券的最大贏家為八達通，陳茂波曾公布，有七成市民選用八達通；兩成人選用AlipayHK；WeChat Pay HK及Tap & Go則各佔約5%。若以692.97萬個登記數目計算，依次序為485.08萬人、138.59萬人、34.65萬人。

方保僑期望政府可引入更多營辦商，讓本港電子支付更百花齊放。而一直呼籲政府再派消費券的自由黨立法會議員邵家輝，建議政府篩選營辦商的條件，包括提供良好的服務、能向市民派發優惠、在市場有一定需求，「只要市民想用嘅都支持。」