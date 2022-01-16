消費券︱跨政黨促加派　陳茂波稱應使則使：有反對聲音話作用有限

去年《財政預算案》推出電子消費券，財政司司長陳茂波今日（16日）在網誌透露，近月諮詢會有人建議繼續派發，亦有反對聲音認為涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性地運用；有人希望「派糖」，亦有人認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會做成另類不平均。

陳茂波指出，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足。他認為，如果能在大家較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。



（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在文中表示，本港經濟受惠於出口表現強勁，本地疫情大致穩定受控，內需動力持續恢復，加上電子消費券發放令私人消費開支錄得可觀增長，私人投資亦顯著增長，令去年經濟增長可達6.4%，結束了之前兩年的衰退走勢，失業率亦持續回落至4.1%。

原預計赤字高達1,800億 幸賣地收入及印花稅收入勝預期緩壓力

在財政方面，在即將完結的2021-22財政年度，財政赤字原估計為1,016億元，若扣除發債、房屋儲備金及未來基金投資回報的回撥等因素，赤字更高達1,800億元。不過，受惠於經濟穩步復蘇，加上市場對樓市前景偏向正面，賣地收入及發展商補地價的金額遠高於預期，而樓市及股市交投暢旺亦令物業及股票印花稅收入比預期理想，這些收入大幅度緩和今年度的赤字壓力。

陳茂波：保留一定財政實力 確保金融穩定

他指出，持續反覆的疫情所帶來的不確定性，對整體經濟、社會和民生帶來了磨人意志的壓力，要全力做好防疫控疫工作，也力求善用公共資源，在疫情下為市民紓困、為中小企提供支持；但面對外圍複雜多變的國際政治經濟格局，有必要繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留一定財政實力，以確保金融穩定，並應付已知和未知的情況和需要。

面對著外圍複雜多變的國際政治經濟格局，有必要繼續恪守審慎理財、應使則使原則，並保留一定財政實力，以確保我們的金融穩定，並應付已知和未知的情況和需要。 財政司司長陳茂波

陳茂波將於下月23日發表新一份《財政預算案》。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

冀新一份《財政預算案》達致「政策可行、資源跟上」

下月23日將發表新一份《財政預算案》，陳茂波以去年推出的電子消費券為例，初步統計計劃開展以來，四家電子支付工具營運商合共新增約470萬個個人帳戶，以及約9.6萬個商業帳戶，電子支付交易量亦顯著上升。雖然有人建議繼續派發電子消費券，但也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。他指，會將提議帶回相關的政策局考慮和審視，冀能達致「政策可行、資源跟上」。

不少朋友建議下一份財政預算案繼續派發電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用；也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。 財政司司長陳茂波

紓困「力求精準」易生「差異待遇」 普遍受惠又會被指對弱勢關懷不足

他強調，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足。

陳茂波又呼籲，市民必須合力，全面配合防疫控疫的工作，力求達致動態清零目標，創造恢復與內地通關的有利條件，才能在安全環境下，讓經濟有最大程度的恢復，也讓市民生活與出行免受疫情的干擾。

▼2021年10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼

