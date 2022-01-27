警隊年結｜蕭澤頤強調與洪為民沒「私交」　為社區警政出席活動

港區人大代表洪為民生日會引發政治風波，曾因出席「洪門宴」一度入住竹篙灣隔離營的警務處處長蕭澤頤今日（27日）首度開腔回應事件，他再次就事件致歉，明言會經一事長一智，在疫情未改善前盡量避免出席相關活動。蕭澤頤又強調，自己與洪為民並沒私交，不過警隊推動社區警政多年，會與出席不同界別活動，而洪為民就是服務交通安全隊20多年。



蕭澤頤：經一事長一智 承諾避免再到相關活動

警務處處長蕭澤頤今日（27日）出席警隊年結記者會時指出，由於當局正調查「洪為民生日宴」，因此不便透露細節，不過，就事件令負責抗疫工作人員加重壓力再次致歉。

蕭形容自己「經一事長一智」，在疫情未有進一步改善前，他與同事盡避免出席相關活動。被問到入住竹篙灣隔離有何感受，他指當初因有出席者懷疑確診而入住，「作為負責任嘅官員，入去係必需。」

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

指洪為民擔任交通安全隊榮譽總監超過25年

蕭又強調，自己與洪為民並沒有私交聯絡，而警隊推動社區警政超過二十年，目的加強公眾溝通，出席社交場合，目的為推動社區警政，他指洪為民加入交通安全隊超過25年，於2016至2020年出任總監，現擔任榮譽總監，過往曾帶同參與少訊活動，重申「本人同不同社區人士學校、校長、教師、家長、社工都有溝通」。

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼

