警隊年結｜國安法至今拘捕162人　蕭澤頤︰新聞自由唔係絕對

警務處今日（27日）舉行年度回顧記者會。警方就國安法，截至今年1月25日，共拘捕162人，當中逾100人被檢控。對於《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》停運，警務處處長蕭澤頤指，「佢哋停運係佢哋自己嘅選擇」，續指新聞自由非絕對，明言「好多自由呢、新聞自由，因為需要保障國家安全、公共安全、秩序，而受到限制」，並指違法的人「都無資格去講自由」。



多間傳媒停營 蕭：唔係我哋叫佢

蕭澤頤在發布會上，多次被追問國安法下，記者會否因報道涉及批評政府而觸犯法例，「每一日喺報章都會有批評政府施政的文章，有好多特別係針對政府高官，譴責、批評、諷刺，樣樣都有，呢樣嘢係無問題，只要你唔係企圖透過某一啲言論，去鼓吹、激化或者煽動其他人去違法、煽動仇恨等等。」

多間媒體相繼停運，他指是營運者的決定，「佢哋停運係佢哋自己嘅選擇，Okay，唔係我哋叫佢，我哋針對嘅唔係某一啲機構或者行業等等，我哋針對嘅佢哋犯下嘅罪行。」

反駁「媒體被捲入政治巨浪」論

對於打壓新聞自由，蕭澤頤則說：「新聞自由唔係絕對㗎，好多自由呢、新聞自由，因為需要保障國家安全、公共安全、秩序，而受到限制。」

自由唔係絕對，自由係建基於法律責任同埋義務，若果任何人本身都違法的話呢，我覺得佢都無資格去講自由。 警務處處長蕭澤頤

他主動不點名引述有傳媒人形容「媒體被捲入政治巨浪」，他反駁說：「首先我想問返，呢個巨浪究竟係邊個喺度興波作浪呢，你至少好多相關嘅人，你都係至少可以坐喺隻船度，但好多年青人無辜喺個海度游游吓水，就畀你捲入咗呢個巨浪。」他指探望過的在囚青年都同意受社交媒體影響，過往有人茶毒年輕人上街，「希望經常講自由嘅人，撫心自問，係咪問心無愧，害咗好多年輕人及家庭，對佢哋前途好大影響，大家要諗一諗」。

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被問到《立場新聞》因報道中受訪者言論涉案，到底界線如何。蕭澤頤指，早前國安處高級警司李桂華已交代「煽動」的界線，如採訪流亡海外人士，他指國安法條文非常清楚，重申除了行為都會檢視背後「意圖」，指警方「會非常嚴格去睇」。對於媒體停運，他重申是相關機構決定，又反問「係咪心虛」。

今年的處長首要行動項目維持八項，首要是「維護國家安全」，警方會持續加強情報收集，積極透過不同媒體及活動，加強公眾對本土恐怖主義、自我激化行為的認知和應變能力，以及鼓勵市民舉報。

國產水炮車2022年第一季交警方

另外，有3部水炮車於已去年12月已抵港，計劃2022年第一季從機電工程署接收，用途與早前首批水炮車一樣，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公眾安全造成重大影響，會由助理處長（行動）批准出動。