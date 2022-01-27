警隊年結｜去年整體罪案微升1.9%　37名警務人員涉刑事罪行被捕

香港警務處今日（27日）舉行年結記者會，警務處處長蕭澤頤表示，2021年罪案情況，整體罪案共64,428宗，較2020年微升1.9%，增加了1,196宗，破案率回升至38.5%。主要是詐騙案增加3,600多宗。



蕭澤頤指，去年共有37名警務人員，因違反刑事罪行被捕，較前年減少8人。



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詐騙案增加逾3000宗 虐兒案同上升

警務處今日舉行年度回顧記者會。警務處處長蕭澤頤將回顧2021年香港的治安情況及警務工作，副處長（行動）袁旭健、副處長（管理）郭蔭庶及副處長（國家安全）劉賜蕙亦一同出席。

蕭澤頤表示，2021年香港的整體罪案數字是64 428宗，當中暴力罪案較2020年增加196宗，增至9,587宗或+2.1%；2021年整體破案率為38.5%，較2020年輕微上升0.7個百分點。他表示，整體罪案增加1,196宗，主要由於詐騙案增加了3,000多宗；其他錄得升幅的罪案包括兇殺案、強姦、非禮、勒索、虐兒及警方主動出擊的罪行，包括嚴重毒品罪行。

而下跌的罪案主要包括行劫、爆竊、縱火、傷人及嚴重毆打、刑事毀壞、盜竊等。其中傷人及嚴重毆打、搶掠、扒竊及「在公眾地方行為不檢或打鬥」的案件數字，更是過去十年最低。

警務處處長蕭澤頤被問在1月3日出席「洪門宴」時，指由於政府正調查，不便作出應。（盧翊銘攝)

強姦案及非禮案逾三成受害人小於16歲

他表示，強姦案上升23%至79宗，當中只有一宗涉及陌生人，並已被偵破。非禮案亦上升49%至1,018宗。強姦及非禮案維持高破案率，達98.7%及79.3%，但分別有39%（31宗）和30%（308宗）案件涉及16歲以下受害人。

受害人在網上平台認識疑犯後被強姦及非禮的案件共有40宗，較2020年上升29%。他強調警方會繼續留意性罪行趨勢，聯同各持份者進行針對性的宣傳教育，重點提升未成年人保護自己及防範網絡性罪行的意識。

警務處處長蕭澤頤公布去年去年罪案上升1.9%。（孔繁栩攝）

續維護國家安全、推動全民反恐列今年三大工作之一

至於《香港國安法》執法情況，他表示，截至今年1月25日，警方共拘捕162人，當中超過100人已被檢控。

對於今年工作重點，蕭澤頤表示，第一會繼續維護國家安全、推動全民反恐，他稱警方會持續加強情報收集，積極透過不同媒體及活動加強公眾對本土恐怖主義、自我激化行為的認知和應變能力，以及鼓勵市民作出舉報，達至全民反恐。

他表示，第二重點是聚焦防罪滅罪的工作，處理市民關注的民生及治安問題，尤其在打擊詐騙、科技罪行及嚴重毒品等涉及跨境元素的罪行，並會採用主題式的防罪滅罪活動，提升市民的防罪意識；第三加強社區聯繫，警方會採取積極及廣泛的公共關係策略，主動、適時、迅速地透過不同媒體和渠道回應警政議題，協助市民辨識虛假資訊。