雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案　疑爆垂直傳播　或撤部份居民

葵涌邨疫情今（27日）有所緩和，惟除了逸葵樓、映葵樓外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，雅葵樓新增3宗個案，同屬09單位，懷疑出現垂直傳播，雅葵樓居民有機會需要撤離。

此外，同樣位於葵涌邨内、已改成紀律部隊宿舍的葵馥苑安葵閣，今日再出現源頭不明，其中兩個個案屬於同座向，亦懷疑屬垂直傳播，政府將派專家到場視察。



雅葵樓早前地下有大批居民輪候接受檢測。（羅君豪攝）

雅葵樓今（27日）新增3宗個案，同屬於09單位，目前累計9宗，由於懷疑涉垂直傳播，當局將今日稍後到場視察，考慮居民有否撤離需要。早前雅葵樓於22日被政府列為「受限區域」，已有約1840名雅葵樓居民和訪客接受檢測。

另外，同樣位於葵涌邨内，現屬紀律部隊宿舍的葵馥苑安葵閣，也有3個單位受影響，屬於源頭不明個案，當中2宗個案單位都係08室，張竹君稱需要到場審查是否有關聯。

早前，一名29歲女患者居葵稪苑安葵閣，為家庭主婦，感染源頭仍在調查，她於1月24日發燒，1月23日檢測中心樣本呈陽性。

葵馥苑安葵閣是警察宿舍，與樂葵閣原為葵涌邨同一項目的第4及5座，原為居屋，在停售後改為紀律部隊人員宿舍，兩大廈與葵涌邨樓宇只有一條大窩口道之隔，因此都被納入強制檢測。