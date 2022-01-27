彩雲邨長波樓至少22人染疫　涉垂直及橫向傳播　部份單位撤離

彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，衛生防護中心傳染病處首席醫生區家榮與政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，發現大廈內已找到至少22宗個案，分布在不同樓層座向。其中，7號座向的4個單位、11號座向的有3個單位、16樓亦有4個單位，因此估計大廈發生垂直及橫向傳播，涉事單位要撤離。

衛生防護中心傳染病處首席醫生區家榮指，大廈的一名夜更女保安早前確診，她是黃大仙豪苑居民，其兒子於家中有養倉鼠，並在早前已確診，相信是長波樓的疫情爆發源頭。



今日（27日）下午，就有關於彩雲邨長波樓傳播，政府專家顧問袁國勇、衛生防護中心及環保署等部門，中午到圍封強檢發現多宗個案的彩雲一邨長波樓視察。（李澤彤攝）

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原本今日早上完成圍封的彩雲(一)邨長波樓，因暫錄得逾20宗初陽，政府宣布鑑於長波樓具有極高感染風險，決定延長相關宣告的執行日期。今日（27日）中午，政府專家顧問袁國勇、衛生防護中心及環保署等部門，到長波樓視察。衛生防護中心傳染病處首席醫生區家榮表示，大廈被圍封強檢後，發現多18宗個案，即總數累計22宗個案，分布在不同樓層座向。

他提到，個案分為三組聚集，包括有7號座向的４個單位、11號座向的有3個單位、16樓亦有4個單位，因此估計大廈發生垂直及橫向傳播。當局決定，長波樓的7號、11號座向，16樓2至7號座向，另外，由於確診的保安曾在控制室食飯，因此，全邨保安都要強檢。

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另外，政府專家顧問袁國勇提到，由於大廈出現不同程度的傳播，有垂直及橫向傳播，長波樓的其他居民需要整座圍封禁足，有待今日的檢測報告後，才能決定圍封日數。

彩雲(一)邨長波樓出現爆發的原因，區家榮指，大廈的一名夜更女保安早前確診，她為昨日（26日）確診的黃大仙豪苑居民，其兒子於家中有養倉鼠，並在早前已確診，為爆發的開始，然而，袁國勇表示，長波樓的7號、11號出現連環個案，相信是病毒隨暖空氣由低層帶向高層，出現垂直傳播，加上的煙囪效應，而大廈的通氣喉在頂樓的外牆內，而且有簷篷，病毒不能被風吹散，產生繞流效應。