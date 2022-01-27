增164宗個案創新高　累計30宗個案無源頭　料社區有幾十條傳播鏈

第五波疫情嚴峻，本港單日新增164宗確診個案，創下疫情爆發兩年以來的歷史新高。衞生防護中心表示，一月初至今仍有超過30宗個案未找到源頭，即社區至少有幾十條隱形傳播鏈，故認為社區爆發風險仍很高，加上社區同時出現Omicron及Delta，呼籲在新年期間，市民應減少跨家庭聚集，「隨時市民係街外面，都可以受到感染。」

另外，在葵涌邨方面，衞生防護中心稱近兩日已見到個案正慢慢回落，其中逸葵樓單日確診個案已回落至個案數字，估計逸葵樓的源點爆發或已經接近尾聲。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，連同與輸入相連的個案，本地個案在7日前每日約「單位數字」。不過，在最近4天，每天個案已升至約100宗，「顯示到病毒係社區嘅活躍程度非常高。」

社區現兩大源頭群組 有逾30宗未找到源頭

他說，現時社區有兩大源頭群組，包括酒店群組所引發的個案，例如葵涌邨、地盤等工作地點爆發，涉及變種病毒Omicron；另一個則是倉鼠群組，涉及變種病毒Delta，當中引發了彩雲邨長波樓爆疫。

徐樂堅又指，現時仍有超過30宗個案未找到源頭，即社區至少有幾十條隱形傳播鏈，故認為至今的爆發風險仍很高。

新年應減少跨家庭聚集

徐表示，現時社區傳播風險非常高，社區同時出現Omicron及Delta，「隨時市民係街外面，都可以受到感染。」他呼籲市民應盡快打針，特別Omicron的傳播性很高，參考過去的個案，當一人確診後，全個家庭都很快受到感染，故呼籲在新年期間，大家應減少跨家庭聚集。

1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本



+ 4

葵涌邨秋葵樓「上榜」

針對葵涌邨疫情，逸葵樓今日有6個新增單位染疫，逸葵樓合共有251宗個案，大部份個案均是確診患者的家人；映葵樓新增3個單位確診，合共有81宗個案；雅葵樓再有3個單位染疫，總數共9宗個案；曉葵樓及春葵樓則分別再有一個單位中招，總數有4宗個案。而秋葵樓亦有一個單位確診，總數共1宗。

另外，夏葵樓則無新增個案，故維持13宗個案。至於千葵樓、旭葵樓、翠葵樓、綠葵樓、碧葵樓都無新增個案。

葵涌邨個案正慢慢回落

徐樂堅表示，自1月19日起調查葵涌邨，在近兩日，已見到個案正慢慢回落。當中在逸葵樓，在最高峰的1月22日，當日共收到76宗個案，現時已逐漸回落至單位數字，「源點爆發可能已經接近尾聲。」

至於映葵樓，最高峰的1月23日共有33宗個案，今日已回落至3宗；夏葵樓在最高峰的1月25日，則有9宗個案，但近兩日已再無新增患者。

1月26日，葵涌邨入夜後如「空城」



+ 8

環境保護署副署長徐浩光亦指，針對污水檢測，至今已在全港設置逾100個定點檢測點，覆蓋約500萬人以上。當發現陽性，會在上游設立臨時非定點監察，以縮窄範圍找出源頭。

徐又指，污水檢測有效。過去在1月中，香港仔及荃灣排棉角村已發現有Delta，之後找到確診個案，而東區及葵涌亦發現污水有Omicron，之後亦找出確診個案。另外，黃大仙的污水亦發現帶有Delta及Omicron，最後在豪苑發現垂直傳播，而竹園南邨亦找到Omicron個案。

他說，昨日的報告顯示，本港多區呈污水陽性個案，反映不少地區的傳播風險已「升高」。現時已改變工作模式，包括會到大區派發快速測試套裝，及增設流動檢測站，希望市民可以配合政府，透過檢測盡快找到隱性患者。

1月26日，彩雲邨長波樓封區檢測

