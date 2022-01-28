威院現防疫漏洞　確診者用負壓病房後　未清潔即安排下手入住

新冠肺炎疫情嚴峻，公立醫院防疫再有漏洞。威院急症室負壓病房在本周一（24日）接收一名確診患者後，未有及時清潔便讓另一名男病人入住房間。威院確認事件，表示醫院感染控制組評估後，認為該名病人感染風險低，故兩日病毒檢測後便安排其出院。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超直言，如果確診患者曾經入住病房，也會造成環境污染，認為期後入住病房的男病人有可能有感染風險。



威爾斯親王醫院急症室。（資料圖片 / 王譯揚攝）

威院急症室負壓病房在本周一（24日）接收一名確診患者後，未有及時清潔便讓另一名男病人入住房間。期後入住病房的男病人未有因而被列入為密切接觸者，更在周三（26日）安排出院。

威院確認事件，表示一名73歲男病人在1月24日下午因胸口痛到急症室求醫，被安排於一間急症室負壓病房內接受入院前病毒檢測。其後急症室職員發現該負壓病房於二十分鐘前曾有一名新冠確診患者使用，正等候消毒清潔。

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威院指，醫院感染控制組評估後，認為病人感染風險低。為審慎起見，院方安排病人於監測病房接受隔離治療，1月25日及26日為病人進行病毒檢測，兩次檢測結果呈陰性，病人已於1月26日康復出院。

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不過，呼吸系統專科醫生梁子超認為，雖然該房間屬負壓病房，可減低空氣傳播風險，但如果有確診患者曾經入住，也會造成環境污染，「檢疫酒店如果有確診者住過都要清潔、消毒。」他認為，期後入住病房的男病人有可能有感染風險，恐會成為漏網將病毒帶入社區，故為審慎起見，應列作密切接觸者作更多檢測。