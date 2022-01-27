第五波疫情至今累計30宗個案無源頭　當局︰真係搵唔到

本港第五波疫情嚴重，今日（27日）再增12宗源頭不明個案，「寵物店群組」疑再擴大。彩雲(一)邨長波樓今日新增18宗初步陽性個案，大廈暫累計錄得22宗個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日視察長波樓後指，黃大仙豪苑E座一名26歲男子飼養倉鼠，其後確實染疫，而其母親正是在長波樓任職保安，故有理由相信此病例引起長波樓的22宗個案。

衞生防護中心今日指，長波樓其中1名確診者為任職夜更的保安，上班需要排隊登記，因此同在長波樓工作的保安亦須檢疫。至於目前約有30宗個案為源頭不明，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅相信，若繼續調查，或者能發現與其他個案的相連點。「因為佢係源頭不明，所以從佢所有暴露嘅歷史，我哋搵唔到相連。」



▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅公布，涉Omicron個案的長波樓，暫有16個單位，涉22名住客及1名保安確診，約60多個單位要撤離。她指，當局於昨日強制圍封發現18宗個案，並發現單位有「群集性」傳播，即某些單位對上或對下的樓層，帶有群集性的傳播。此外，天台亦有傳播，16樓亦有橫向傳播。

徐亦指，與葵涌邨逸葵樓不同，長波樓的結構可能影響空氣流向，形成垂直及橫向傳播。她認為，結構性傳播存有風險，因此62個單位的居民需要撤離，其他單位則視乎檢測結果。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，長波樓其中1名確診者為任職夜更的保安，上班需要排隊登記，因此同在長波樓工作的保安亦須檢疫。而確診保安平時於底層工作，向住戶園派發垃圾袋，亦需乘坐電梯到頂層，並逐層行樓梯巡視大廈。她指，最近發現保安、清潔工，因其工作性質接觸人士機會較多，呼籲上述工作者接受病毒檢測。

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▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



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此外，今日再有12宗源頭不明個案，被問到是否追蹤人手有限。徐樂堅指，現時當局已有數個部門團隊負責有關工作，將增加處理追蹤的地點及團隊。目前約有30宗個案為源頭不明，但他相信若繼續調查，或者能發現與其他個案的相連點。

徐亦說「因為佢係源頭不明，所以從佢所有暴露嘅歷史，我哋搵唔到相連。」他解釋，若患者曾到訪的食肆，其他患者亦曾到訪，則成為相連的因素。然而，現時的源頭不明個案完全沒有此類暴露源頭，包括食肆、工作、學校等地點，「變咗呢啲個案就真係源頭不明。」

至於何時才會相連？徐則回應指，每當出現新確診個案，若能找出高危的工作地點或暴露歷史，該數十宗源頭不明個案，隨時能與舊個案相連。但他解釋，「真係搵唔到，追蹤辦每日都問資料努力將佢連結。」