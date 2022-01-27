房署員工確診　曾參與逸葵樓封區　辧公地方在爆疫彩雲邨

房屋署今日（27日）公布一名在房屋署彩雲（一 )邨辦事處工作的女員工初步確診，其工作地點近日爆發疫情，她亦曾於1月21日參與葵涌邨逸葵樓的封區工作，4日後抽取的樣本呈陽性反應，惟疫情記者會上未有提及有關個案，未知於何感染。《香港01》已向房屋署查詢，正候回覆。



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房屋署指，一名女合約物業服務主任初步確診，她於牛池灣房屋署彩雲（一）邨辦事處工作，最後一日到辦公室上班日期為1月25日，並沒有與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩。彩雲（一）邨長波樓昨晚圍封強檢，因錄得逾20宗初步陽性而決定延長圍封，部分住客要撤離，亦有確診的保安曾在控制室食飯，全邨保安都要強檢。

房署又指，該名員工曾於1月21日協助逸葵樓的封區行動，期間有按衞生防護中心的指引妥善佩帶及卸除個人防護裝備。房署指，該員工在封區行動之後，在1月22日、23及25日自行檢測，首兩次的檢測結果為陰性，至1月26日收到檢測結果，其1月25日的檢測樣本呈初步陽性，即在封區行動後4日驗出陽性結果。

▼1.27 葵涌邨情況▼



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今日（27日）的疫情記者會中，未有交代有關個案，不過現時彩雲邨爆疫屬Delta變種病毒，而葵涌邨爆發的是Omicron變種病毒，或要待全基因分析結果才能得知她會否因參與封區行動而染疫。

而疫情記者會提及的路政署工程監工無源頭個案，路政署發稿指，該名工程監工於筲箕灣工地辦事處工作，最後一次上班日期為1月25日。張竹君於記者會曾指，該名監工屬不明源頭個案，沒有高曝露的風險，不過路政署指，其居住大廈被納入強制檢測公告而前往檢測，其後獲通知初步確診。路政署指，已即時安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施，並安排與該名監工可能有緊密接觸的人員獲安排接受病毒檢測。

一名居於葵涌邨、在青衣站負責交通交匯處管理工作的員工亦確診，港鐵表示，於1月25日接獨承辦商通知，該名外判女員工初步確診，現時正待送院治療。港鐵指，她最後上班日期為1月20日，早前已因有同住家人確診而需要留在家中檢疫，港鐵追蹤後確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者，亦會同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，包括以｢雙氧水霧化消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。