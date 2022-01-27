一文看清最新防疫　晚市禁堂食延長兩周　情人節不能吃燭光晚餐

行政長官林鄭月娥今日（27日）於記者會上公佈新一系列防疫措施及安排，原定到年初四（2月4日）的社交距離措施，包括禁晚市堂食等，將延長至2月17日。換言之，2月14日情人節當日晚市禁堂食仍生效，情侶無法在食肆吃燭光晚餐。



全港學校繼續暫停面授至2月21日。2月24日起疫苗氣泡將正名為「疫苗通行證」，將「涵蓋所有室內處所」林鄭月娥又預告，尚未接種疫苗的長者，將不能申請入住護老院。此外，所有從外國來港人士，從2月5日起可減少酒店檢疫日數至14天。



▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



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1.27新防疫措施 圖

林鄭月娥：無辦法大幅度放寬任何社交措施



林鄭月娥於記者會上表示，鑒於目疫情現時更嚴峻，香港同時存Omicron及Delta兩種變種病毒傳播鏈，隨時有更大規模爆發，她直言無辦法大幅度放寬任何社交措施，因此宣佈延長多兩個星期至2月17日，即晚市堂食繼續停止、一衆健身中心、娛樂處所仍需停業。

她又呼籲，市民在農曆新年假期期間應減少跨家庭聚會，盡量留在家中。政府將繼續停辦大型活動，呼籲企業都要少辦活動，減少社區人員流動。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



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橫跨學生農曆新年假

另外，林鄭月娥宣佈全港學校暫停面授多兩星期。由於學校假期橫跨農曆新年公眾假期，因此宣佈學習繼續停面授到2月21日。教育局補充， 中六學生於農曆新年假後，仍可回校最多半日，進行必要的學習及評核活動。

教育局其後發出通告，因應疫情仍然嚴峻，決定全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心、中小學延長暫停面授課堂及所有校內活動直到2月21日，包括取消或延期舉行在校園舉行的考試及其他活動，應屆公開考試考生級別除外。而非正規課程的補習學校，亦須暫停所有級別的面授課堂至同一日止。

大幅度擴展疫苗氣泡 推出「疫苗通行證」

由2月24日起，政府會大幅度擴展疫苗氣泡，並正名為「疫苗通行證」，同時行政會議將修訂第599F章表列處所，所有人士進入前要有「疫苗通行證」，各局正研究適用範圍，方向是「涵蓋所有室內處所」。

林鄭月娥指，指提升疫苗接種率「係我哋嘅出路」。行會將通過修訂第599F章，擴大表列處所，所有人士進入前要有「疫苗通行證」，目前表列處所涵蓋飲食及十多類處所，各局正研究適用範圍。「但總之室內能夠做的，今次都要做㗎啦。」她指要更果斷及下決心，才能提升市民接種意慾。

「安心出行」增設藍紅兩色新功能 辨別打針市民

為了配合「疫苗通行證」，今已推出安心出行更新版，會結合打針記錄或豁免打針紀錄。進入處所時，掃安心出行即可同時間處理。林鄭續稱，爲了公共利益，市民若然堅持不打針，固然需要接受一些後果，即很多地方都不能去。她強調，與「強迫打針」性質不一樣。

更新後的「安心出行」介面與先前並無分別，但市民若不加入針卡，在掃瞄食肆或處所的二維碼後，將顯示紅色的警告圖案及「未有儲存接種記錄」，下方設有時間計時器。若市民於「安心出行」加入針卡後，在掃瞄食肆或處所的二維碼後，將顯示針卡的藍色二維碼，下方同時亦設有時間計時器。

未接種疫苗的長者 未來不能申請入住護老院

林鄭月娥預告，爲了進一步擴大「疫苗通行證」功能，未來將制定不接受未接種疫苗的長者申請入住護老院。她續指，長者在疫情中風險最高，認為長者受到感染後，將會非常嚴重，「難保醫得返佢」，鼓勵長者接種。

她表示，8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。而有關工作早前已經在部份院舍的試點，認為成效好，希望在全港超過1,000間安老院及殘障院舍進行。

未接種疫苗的長者，未來將不能申請入住護老院。（資料圖片）

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Omicron潛伏期短 外國抵港縮短酒店檢疫`至14日

由2月5日開始，所有外國入境者在酒店檢疫期由21日縮短至14日，之後7日要家中隔離，自行監察及做多次檢測。林鄭解釋，由於Omicron變種病毒潛伏期比較短，所以經過科學考慮，特此安排。不過，其他高風險國家地區入境航班熔斷性措施仍延長至2月18日。