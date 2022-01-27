葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

葵涌邨疫情雖然稍有緩和，但雅葵樓共新增3宗個案，同屬09室。另外，同樣位於葵涌邨内、已改成紀律部隊宿舍的葵馥苑安葵閣，亦再出現源頭不明，當中2宗個案單位都位於08室，懷疑出現垂直傳播。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雅葵樓兩個涉事有患者居住單位的洗衣機去水位置曾被改動，失去了原本的U型聚水器，故雅葵樓所有09室的住戶須撤走。

另外，安葵閣其中一個涉事單位的露台窗口被膠板封住，並會開抽氣扇及抽油煙機，故當樓上單位開窗時，或有機會受感染，最終決定12、13及14樓的08室住戶亦須撤離送檢。



雅葵樓早前地下有大批居民輪候接受檢測。（羅君豪攝）

歐家榮說，雅葵樓曾在1月22日進行圍封行動，惟當時發現的個案分佈在不同樓層及座向。及後所有居民須強制檢測，在1月25日的樣本中，發現有3名住戶呈陽性，他們同屬09室，分別位於16、19、27樓，懷疑出現垂直傳播。

而最先發病的2人，分別住在1609及1909室，他們都在1月25日出現病徵。而最後發病的患者則住在2709室，於1月26日才發病，暫時未能肯定誰是源頭病人。

雅葵樓兩單位洗衣機去水位置曾改動

環保署指出，雅葵樓的1909及2709室內，其洗衣機的去水位置曾被改動，失去了原本的U型聚水器，當出面的渠管有污染時，開抽氣扇時或形成負氣壓狀況，病毒可進入廚房內。同時，當他們進入2709室時，亦聞到室內有臭味。

安葵閣一外傭染疫 下層露台窗口被膠板封住

至於安葵閣，當局透過強檢發現有2宗個案，同樣涉08室。較早發病的患者住在10樓，於1月24日出現病徵，並在1月23日檢測呈陽性。而今日最新確診的住戶，則住在11樓，她並無病徵。

經視察後，發現1008室的露台窗口被膠板封住，故開抽氣扇及抽油煙機時，帶病毒的空氣有機會被帶出室外，當暖空氣向上升，而1108室單位開窗時，便有機會受感染。環保署補充，1108室的確診患者是一名外傭，她長期在廚房工作，而因1008室放置了膠板，故該單位開抽氣扇時，空氣可直接上到樓上。