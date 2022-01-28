2月5日起抵港人士酒店檢疫期減至14日　再自行監察7日

政府昨日公布，由2月5日起，將從海外地區抵港人士的強制檢疫期調整為在指定檢疫酒店強制檢疫14天，並於其後7天自行監察。



Omicron病毒株傳播速度較快 潛伏期較短

當局表示，根據世界衞生組織的資料，Omicron變異病毒株現時已在全球多個地區傳播。最新的科學數據顯示，Omicron變異病毒株的傳播速度雖然較快，但潛伏期卻較短。衞生防護中心早前已按專家建議，調整本地感染個案密切接觸者的檢疫期至14天。因應相關數據及專家建議，政府將由2月5日凌晨零時起，就從海外抵港人士實施相應的檢疫期安排。

由於Omicron變異病毒株已在海外地區廣泛傳播，所有海外地區均一律被指明為A組指明地區，而A組指明地區的檢疫安排，亦將劃一而不會再實施加強監察安排。在過去14天曾逗留A組指明地區的香港居民，必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄，方可登機回港。他們抵港後，須於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫，其間接受6次檢測，隨後進行7日自行監察，並須在抵港第16天和第19天，接受強制檢測，其中第19天的檢測，必須到社區檢測中心進行。曾逗留A組指明地區的非香港居民不准入境。

其他現有登機要求維持不變，當中包括乘客在登機來港時，須出示預定起飛時間前48小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明，以及符合適用檢疫期的指定檢疫酒店預訂確認書。

2月5日前抵港者亦有望減「疫監」

就在2月5日前抵港，並在2月5日或之後仍須按原有檢疫令，而在指定檢疫酒店接受第15天至第21天檢疫的人士（即在1月16日至2月4日期間從海外抵港的人士），衞生署會安排他們在檢疫期完成前，分批有序地進行檢測。若他們獲得陰性檢測結果，並已完成最少14天的檢疫，便可陸續獲安排離開指定檢疫酒店。有關人士離開指定檢疫酒店後，須於抵港第15天至第21天自行監察，並在抵港第16天和第19天接受強制檢測。

地區性航班「熔斷機制」再延長兩周

此外，政府將延長就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」14天至2月18日。

政府早前引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），由香港時間1月8日起就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施地區性航班「熔斷機制」。有關措施原定維持至2月4日。有見本地疫情嚴峻，而向來有大量香港居民由該八個地區回港，為避免在目前遏制本地疫情的關鍵時刻，輸入個案為醫療系統帶來額外壓力，政府將延長地區性航班「熔斷機制」兩星期，在2月5日至2月18日期間，禁止所有從這八個地區來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內，曾逗留該些地區超過2小時的人士登上任何民航客機來港，以阻止相關地區人士經轉機到港。

政府稍後會視乎海外及本港疫情的最新發展，檢視地區性航班「熔斷機制」是否應該撤銷或繼續。