圍封禁足居民投訴遭美孚多多無理解僱　餅店隔一日急轉彎派飯致歉

葵涌邨疫情大爆發，政府圍封多棟大廈強檢。《香港01》接獲夏葵樓的居民投訴，指圍封當日遭服務多年的美孚多多麵包店（Door Door Bakery）解僱。「多多」昨晚（26日）在facebook發文否認，嚴辭直指「因個別員工表現問題，並不因禁足導致」，又指生意下降卻從沒解僱任何員工，「本店對員工包容度可見一班，而為何放棄一名後生員工，大家意會到嗎，亦唔想再由有心人渲染。」



事隔一日，「多多」今日（27日）刪去昨日的帖文，話鋒一轉，承認處理不恰當及溝通不足，收回言論並與事主協商，就此會向北河同行明哥購買1,000個飯盒，贈予深水埗街坊。



居住葵涌邨夏葵樓的陳小姐指，在大廈圍封當日遭美孚多多麵包店（Door Door Bakery）解僱。（多多麵包店FB圖片）

《香港01》昨日接獲夏葵樓居民投訴，突遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多麵包店以「不適合」為由即時解僱，她強調7年來並無犯下大錯，質疑餅店因她無法上班而無理解僱，她已向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等。

「多多」曾強調解僱原因：員工表現問題

「多多」昨晚在facebook發表回應，否認因該名員工無法上班而作出解僱，「近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致。」

店方表示，作為本土小店，經歷幾年動盪以及疫情，亦從未強逼員工放無薪假或扣減返工時間，也准於確診者居住大廈的員工，自決返工與否，「不會刁難」，由疫情最初至今採購口罩以及消毒搓手液，免費提供員工使用，「而生意縱使有影響下跌，亦從冇炒過一個員工，員工動輒工作10年8載，50至65歲員工，大有人在，本店對員工包容度可見一班，而為何放棄一名後生員工，大家意會到嗎，亦唔想再由有心人渲染。」

美孚多多麵包店態度轉弱，表示正在積極同陳女士協商中。（多多麵包店fb截圖）

事件發酵一日，「多多」態度180度改變，在fb發帖指「對於有關小店報導，呢兩日我地認真檢討過，確實有處理不恰當及溝通不足嘅地方，小店深表萬分歉意，並收番之前相關嘅回應，正在積極同陳女士協商中。」

「多多」續指，作為服務社區多年小店，默默用心經營，會汲取經驗誠心聆聽公眾同員工嘅意見，「對於今次引起大家嘅不便，為表一點心意，小店向北河(明哥)慈善基金有限公司購買1000個飯盒，將於2月贈予深水埗街坊。」

▼1月24日，葵涌邨夏葵樓圍封檢測▼

