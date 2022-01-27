新冠肺炎︱多國疫情升溫　美國7天平均死亡人數升至近1年高位

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。美媒1月25日稱，按照數據，美國過去7天平均染疫死亡人數升至近1年以來高位。



《華盛頓郵報》1月25日稱，美國過去7天平均染疫死亡人數為2,230人，是自2021年2月以來高位。

美國疾病控制和預防中心（CDC）1月26日數據顯示，在過去一週，美國平均每天新增確診個案數量以及平均每天入院人數有下降。但7天平均染疫死亡人數上升21%。

CDC於26日公布，預料未來4週會再多逾6.2萬人染疫死亡。CDC稱，預料死亡人數會在未來3週緩慢但穩定地上升，然後在最後一週迅速下降。在2月19日前，全國累計死亡人數或增至923,000至979,000人。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月26日，民眾在東京街頭走過。（AP）

日本

日本1月27日新增78,920宗新冠肺炎確診個案，是當地單日新增確診個案連續第二天超過7萬宗。

東京1月27日新增16,538宗新冠肺炎確診個案，是當地單日新增確診個案連續第三天創新高。東京為新冠肺炎病人而設的病床佔用率，於1月27日達至44.4%。東京政府正考慮要求中央政府頒布緊急事態宣言。

韓國新冠肺炎疫情：圖為1月27日，韓國首爾民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

韓國

韓國1月27日新增14,518宗新冠肺炎確診個案，是當地單日新增確診個案連續第三天創新高。

總統文在寅26日稱，韓國防疫策略的成敗取決於能否有效應對新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎），防疫部門需加快決策速度、迅速對抗它。他指防疫部門需密切注意為新冠肺炎病人而設的病床數量是否足夠，以及考慮向弱勢群體提供免費新冠病毒檢測工具。