清零迷思︱梁栢賢：圍堵策略已不再適合　促採緩疫策略增打針誘因

第五波新冠疫情愈演愈烈，醫管局前行政總裁、疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢再在社交網站撰文，指疫情已發展到當前階段，圍堵（containment）政策已不再適合且不能持續，指已接種疫苗人士染上Omicron變種病毒後，病情較輕微，認為政府應盡快採取緩疫（mitigation）策略，加強疫苗接種誘因，「（衞生署及醫管局）要堅持你們的專業判斷，好好建議政策局，改變現時控疫方案，盡快把疫情完結！」



梁栢賢上周稱很難實踐「清零」

梁栢賢早前已就「清零」策略率先表態，稱隨着Omicron大流行出現，疫情已經進入新階段，相信很難實踐「清零」，指「清零」是近乎不切實際，建議盡快制定嚴謹的「疫苗氣泡」方案，重開處所，鼓勵市民接種，方為上策。

恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗今在記者會指，若病毒須高度致命，應維持清零政策，但若病毒已逐漸流感化，如變種病毒「Omicron」，政府應思考往下去如何走。（資料圖片 / 張浩維攝）

陳啟宗指香港清零較困難

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗今在記者會指，若病毒高度致命，應維持清零政策，但若病毒已逐漸流感化，如變種病毒「Omicron」，政府應思考往下去如何走，「可考慮往下去政策點走，可研究改變防疫政策的可能性」，又認為香港的環境做到清零較困難。

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特首林鄭月娥今日在記者會上表示，新增確診宗數屢創單日新高，以及本地不明源頭個案多達30宗，反映社區有很多隱形傳播鏈，政府由第五波疫情開初已經研判了要盡力切斷傳播鏈，從而達致「動態清零」，「唔係話香港唔可以有本地感染個案，而是應該有能力遏止傳播」，舉例指望月樓及跳舞群組已經被阻截，認為政府有能力做到。

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