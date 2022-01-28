存貨掃光　招彥燾：快速測試包存千分一假陽性機率　現陽性勿緊張

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前派發快速測試包供市民自行檢測。中大生物醫學學院兼任副教授、檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾今日（28日）指，快速測試操作簡單，如出錯或是採樣時不夠仔細，如碰不到內壁「就咁撩空氣對檢測準確度自然有影響」。

他又提醒市民如驗出陽性不用緊張，因測試存在1000分之1假陽性機率，因現時醫療系統負擔比較重，呼籲可第一時間打測試包上的熱線，會有職員跟進。



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招彥燾今日在港台節目《千禧年代》中指，快速測試包為香港生產，政府已將其公司存貨全部「掃清」。他又教授市民如何使用快速測試包，指測試包有一個拭子，將拭子放在鼻腔內一吋位置採樣，在內壁中轉五個大圈，在另一個鼻腔重覆一次。其後可將拭子放入溶液內攪拌20下，之後下棄置拭子。接著打開試劑盒，並滴三滴溶液，等20分鐘可有結果。

他表示，如檢測出錯，或是因採樣時不夠仔細，如碰不到內壁「就咁撩空氣對檢測準確度自然有影響」。第二或因溶液較少，故要將瓶子「側側地」，讓溶液接觸到拭子上的樣本。至於弄傷自己的可能性較低，因拭子很幼，加上只需放入鼻腔一吋位置「唔使篤到好入、好入」。

準確度方面，招彥燾強調由於核酸測試會再在喉嚨採樣，準確率會提高。不過他認為喉嚨採樣在自行採樣較困難，故沒有加入快速測試中。

他又指，如市民驗出陽性不用緊張，因存在1000分之1假陽性機率，「幾十萬咁派點都會發生」。第一時間可打熱線，職員會跟進再做一次快速測試，如同樣出現陽性，公司會派員上門採樣作核酸測試，並上報政府。他補充，如市民見到陽性結果可找醫生或赴醫院，不過因現時醫療系統負擔比較重，建議可先致電其公司。

快速測試套裝使用方法

