逸葵樓今解封　許樹昌：走勢下跌中決定合理　料社區有90條傳播鏈

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多棟大廈出現爆發。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（28日）指，彩雲（一）邨長波樓出現垂直傳播單位已撤離，希望可減低爆發，「就算檢測陽性都唔會喺社區出現」；至於邨內其他大廈，相信要透過強制檢測找出。

另外，葵涌邨逸葵樓今日解封，他認為該大廈走勢是下跌中，「你話係咪尾聲就唔敢百分百講」，加上Omicron潛伏期較短，亦要考慮對居民影響，故認為決定合理。



許樹昌今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，現時社區出現30條隱形傳播鏈，根據文獻分析，每找到1名感染源頭不明的患者，背後就有3至4條隱形傳播鏈，推算現時社區至少有90條傳播鏈，源頭不明的個案比例高，追蹤個案有困難，出現社區大爆發的風險仍然存在。他呼籲市民新春期間避免出席跨家庭聚會，做好防護工作，戴好口罩及勤洗手。

另外，許今日在港台節目《千禧年代》中指，現時本港疫情仍處於高峰未回落，社區有30條多隱形傳播鏈，很多密切接觸無法尋到，故社交距離措施要延長。對於有說法指本港現時圍堵政策不適合？他認為現時「有源頭盡量㩒熄，要做都係要做，現時四圍有火頭，都係救熄咗場火先」。

1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



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至於長波樓風險問題，他認為本港很多樓宇有結構問題，加上居民忘記在u型隔氣喉倒水，故有垂直傳播出現。而政府昨日（28日）已將相關單位撤離，希望可減低爆發，「就算檢測陽性都唔會喺社區出現」。該大廈源頭懷疑涉及保安員，他指保安員通常負責一座大廈，現時大部份保安員已送到檢疫中心，希望減低風險，其他樓宇相信要透過強制檢測找出。

另外，逸葵樓今日解封，許樹昌指走勢是下跌中，「你話係咪尾聲就唔敢百分百講」，而居民仍要做很多次檢測。他又稱，Omicron潛伏期較短，中位數四日是、最長10日，「相信要發病都差唔多發」。考慮到確診數跌至單位數，亦要考慮居民影響，認為決定合理。

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被問到「疫苗通行證」是否是擴至交通工具？他強調，「（現時）仲打緊仗，一定要增加接種率」。而不少地方亦有疫苗通行證，如本港不推行則很難提高接種率。至於在交通工具上實施有技術困難，但公共衞生角度，公共交通工具十分擠逼，「有人無打針發病，對社區爆發有風險」。

政府下月5日起縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察。許樹昌指，Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，99％的Delta病毒患者亦在感染後14天内發病，而現時外地入境個案主要是Omicron而甚少Delta，故認為檢疫14天是足夠。