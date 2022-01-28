綜援、生果金津貼擬下月加2.6%　長生津或加至2,920元

政府每年參考「社援指數」變動，調整公共福金計劃津貼金額。勞工及福利局向立法會提交文件，綜援、俗稱「生果金」的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼將上調2.6%。以生果金為例，由每月1,475元，增加40元至每月1,515元；普通長者生活津貼由每月2,845元，增加75元至2,920元。

新金額本應2月1日起生效，不過，由於上屆立法會去年10月底完結，當局計劃下月尋求財委會批准，一旦建議獲通過，社署會安排發放追溯款項。



綜援、俗稱「生果金」的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼將上調2.6%。（資料圖片）

根據立法會文件顯示，截至去年10月底的社援指數12 個月移動平均數， 較截至2020 年10 月底的平均數累積上升2.6%。 勞福局指，反映綜援標準項目金額、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼有上調空間。

以高齡津貼為例，由每月1,475元，增加至每月1,515元；普通長者生活津貼由每月2,845元，增加至2,920元；高額長者生活津貼，由每月3,815元，增加至3,915元。而普通及高額傷殘津貼，則可由每月1,885元及3,770元，分別增加至1,935元及3,870元。至於綜援標準金額，單身健全人士，可由每月領取2,915元，增加至2,990元。

租金津貼最高金額維持在現行水平。以1人合資家庭為例，每月租金津貼最高金額將維持2,515元。（資料圖片)

「凍結」租金津貼 4人家庭維持每月約6000元津貼

另外，租金指數12 個月移動平均數， 較截至2020 年10 月底的平均數累積下跌1.2%，按照既定機制， 租金津貼最高金額須被相應下調。不過，當局指，儘管本地經濟和勞工市場近月已開始復蘇， 綜援受助人仍然是疫情下最需要經濟援助的其中一羣，建議會由2 月1 日起， 把租金津貼最高金額維持在現行水平。以1人合資家庭為例，每月租金津貼最高金額將維持2,515元；4人家庭可維持6,005元。



勞福局指，由於上一屆立法會會期在去年10月30日中止，無法按照一貫時間表，就本應2月1日生效的調整金額，呈交予財委會審批。政府計劃今年2月尋求財委會批准，調整上述津貼金額，如獲得批准，社署會由今年2月1日起計算，盡快安排發放追溯款項。