黃大仙10.1衝突　12被告11人暴動罪成　包括一名義務急救員

2019年10月1日國慶多區有遊行集會，其後演變成警民衝突，其中12名男女在黃大仙衝突中被捕。他們否認暴動等罪受審，區域法院法官今（28日）裁定其中11名暴動罪成，當中包括一名義務急救員，法官指其身份有如戰爭時軍隊的救援兵，以提供急救方式參與暴動，故亦裁定他罪成。法官把判刑押後至3月4日，所有罪成的被告，需還柙看管。多名被告和旁聽人士在得知結果後，不禁痛哭。



涉黃大仙龍翔道衝突

12名被告：譚鈞朗（21歲，案發時年紀，下同）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）和黃碧蓉（23歲）。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動；方銘及王明佑另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別涉管有一把錘，和一個可發射雷射光束的裝置。

法官今裁定首11名被告暴動罪成，第12被告黃碧蓉罪則不成立。此外，方銘及王明佑的在公眾地方管有攻擊性武器罪亦不成立。

2019年10月1日黃大仙龍翔道一帶有多次示威衝突，多人被捕。(詳看下圖)

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防毒面具是暴動時必須品

法官在裁決時形容，案發地點猶如小戰場，被告被制服的地點更是暴徒和警方對抗的重要據點，考慮到各被告被捕時的衣著和裝備，有眼罩、防毒面具和手套等裝備，防毒面具等在暴動時，近乎是必須品。他認為，首10名被告非圍觀者或途人。即使未有做出掟磚等行為，但他們和他人共同進退，和警方對抗，遂裁定他們暴動罪成。

急救員以急救方式參與暴動

第十一被告劉智峰在現場提供急救，明顯令暴待知道他可獲急救服務，加強參與者的信心，增加暴動的激烈性和持續性。法官形容，劉如戰爭時軍隊的救援兵，指劉以提供急救方式參與暴動，遂裁定他暴動罪成。

第十二被告身上缺乏裝備脫罪

至於第十二被告黃碧蓉，法官指她當時穿黑色裙褲，身上亦缺乏裝備，因此裁定她罪名不成立。

此外，就涉案的兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪，法官考慮涉案物品的收藏地點，被告不易取出，不能推論兩名被告管有物品有作傷人的意圖，遂裁定他們就兩罪不成立。

法官會先替第二被告鄧有釗，和第三被告方銘索取背景、教導所和勞教中心報告，以及替第六被告郭晞桐索取背景和教導所報告。

案件編號：DCCC 770/2020