黃大仙10.1衝突　12被告11人暴動罪成　多名被告及旁聽人聞判痛哭

2019年10月1日國慶多區有遊行集會，其後演變成警民衝突，其中12名男女在黃大仙衝突中被捕。他們否認暴動等罪受審，區域法院法官今（28日）裁定其中11名暴動罪成。法官把判刑押後至3月4日，所有罪成的被告，需還柙看管。多名被告和旁聽人士在得知結果後，不禁痛哭。



涉黃大仙龍翔道衝突

12名被告：譚鈞朗（21歲，案發時年紀，下同）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）和黃碧蓉（23歲）。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動；方銘及王明佑另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別涉管有一把錘，和一個可發射雷射光束的裝置。

法官今裁定首11名被告暴動罪成，第12被告黃碧蓉罪則不成立。此外，方銘及王明佑的在公眾地方管有攻擊性武器罪亦不成立。

法官會先替第二被告鄧有釗，和第三被告方銘索取背景、教導所和勞教中心報告，以及替第六被告郭晞桐索取背景和教導所報告。

案件編號：DCCC 770/2020

2019年10月1日黃大仙龍翔道一帶有多次示威衝突，多人被捕。(詳看下圖)