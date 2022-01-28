女警涉因不滿印傭表現施襲　事主稱曾遭打臉及私處　上廁所亦覺痛

女警疑因不滿印傭工作表現，涉多次用手打女傭後腦，及後更涉掌摑及打女傭私處，又曾搶去她的手機。女傭連續被打多天，並被摑至嘴部受傷後報警。女警否認指控，案件今(28日)在觀塘法院開審。女傭供稱，有次她的電話響起，被告即質問是誰來電，又搶去她的電話，更打她的臉及私處各3次，她稱事後臉部變紅，上廁所時私處亦覺痛。



被告蘇寶儀(女，43歲，公務員)，被控被控10項普通襲擊、2項襲擊致造成身體傷害及1項盜竊罪。指她於2021年6月23日至7月2日，在觀塘鯉魚門道油美苑一個單位內，先後10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害。被告另被控於2021年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

女事主Choiriyah稱她遭被告蘇寶儀襲擊後，都會記錄在一本小簿子中。(劉安琪攝)

遇同鄉後記下每次遇襲事件

女事主Choiriyah供稱，她於2004年來港從事家傭工作，2020年2月開始受聘於被告，在被告家中同住的還有被告的丈夫及其兩名兒女。事主憶述於2020年5月，被告因其工作上犯錯而用手拍打她的後腦，事主因感到十分害怕而未有反抗。事主之前出外採購物品，將事件告知在外遇見的同鄉，對方建議她報警，惟事主沒有照做，但她自始以後，每一次遭被告再打，都會紀錄在一本小簿上。

搶手機後再打臉及私處

及至2021年6月19日，事主的三星手機突然響起，被告質問事主誰來電，然後搶走她的手機。事主嘗試將手機搶回，卻遭被告打臉3次及打私處3次。被告問事主有否另有一部手機，事主隨即將另一部LG手機也交出。事主稱，她的臉部被打後變紅，私處在每一次去洗手間時均感到疼痛。

買橙太久被摑至嘴出血

其後，自6月23日起的連續10日，被告不滿事主的工作表現時，便會用手打事主的後腦數下。至7月4日，被告不滿事主外出買橙費時太久，再手打事主後腦3次，並掌摑其嘴至出血，事主同日到灣仔警署報警求助。

審訊午續。

案件編號：KTCC1693/ 2021