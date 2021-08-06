Lunch哥李國永與中年婦涉中環擾亂秩序案　押後至10月開審

人稱「Lunch 哥」的李國永，被指與一名中年婦於去年9月7日，於中環置地廣場參與「和你Lunch」期間擾亂秩序，同被控一項公眾地方擾亂秩序罪，婦人另被票控一項普通襲擊罪。他們今（6日）在東區法院否認控罪，案件押後至10月21日開審，審期預計為3日。
李否認控罪時稱：「由於今次事件係一次政治檢控，所以我絕對唔會認罪，唔該。」
控方其後表示共有7名控方證人，但只會傳召其中3人作供，其中兩人為尼泊爾保安員。控方另指會有3段合共2小時34分鐘的片段呈堂。
被告李國永（18歲，學生）和陳麗珍被控去年9月7日於中環置頂廣場的公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或上述行為相當可能會導致社會安寧被破壞。陳麗珍另被票控一項普通襲擊罪，指其於同日同地襲擊Ganesh Gurung。
案件編號：ESCC412/2021、ESS 5936/2021、ESS 5937/2021
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