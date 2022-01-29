屯門10.1衝突　男子涉搶犯裁暴動等罪成　另兩現場被捕男子罪脫

2019年10月1日香港多處出現衝突事件，其中在屯門多處發生警民衝突事件中有多人受傷，並有警員被腐蝕性液體灼傷，屯門大會堂亦被破壞並需花逾１120萬元維修。3名男子當日在現場被捕，案件今(29日)在西九龍法院裁決，其中涉「搶犯」而被捕的男子，被裁定暴動等3罪成，案件押後至2月22日判刑，另兩名只在現場被捕的男子則被裁定非法集結罪不成立。

3名被告：葉浩軒（23歲，髮型師助理）、冼翰天（23歲）及劉昌鵬（22歲）。葉被控於2019年10月1日，在屯喜路3號屯門大會堂文娛廣場外，連同其他不知名人士參與暴動，襲擊警員14159，及管有兩支噴漆，意圖作非法用途。冼及劉則被控於同日同地連同其他不知名人士參與非法集結。

現場曾有逾千人聚集

控方案情指，當時有人號召在案發當日於屯門等地區集結，警方亦有派員到屯門大會堂一帶戒備。中午1時前，有示威者在大會堂外設立防線，部份人穿黑色衣物，並持有雨遮，人數很快增至過千，他們不時叫口號，亦有人在雨傘遮擋下，向屯門公共圖書館外的國慶燈飾擺設撒溪錢、用噴漆噴上示威和侮辱字句、在地上貼上政府官員及政界人物的頭像供人踐踏，並有多枚黑色國旗升起。

2019年10月1 日多人在屯門大會堂一帶聚集並發生警民衝突。(詳看下圖)

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第二及三被告在示威者文娛廣場一帶被捕

下午約2時，數十名在文娛廣場旗桿下的示威者，用大型花盆和水馬等堵塞大會堂出入口，警方因應情況拘捕8名集結人士，包括第二及第三被告，其間不斷有人向警員擲物。

首被告助黑衣女子逃脫後被捕

警方之後制服了一名身穿黑衣的女性，首被告手持杖形狀物體衝向警方防線，並襲擊警員14159的左肩及腹部，導致該警員左手受傷。首被告隨即被制服，混亂期間該名女性被聚集人士搶走。首被告事後被搜出兩支噴漆，他在警誡下承認欲用噴漆在牆上噴字。該警員事後左肩膊有觸痛及發紅，右手手背及腹部有觸痛。

屯門大會堂花逾120萬元維修

控方稱當日在屯門的騷亂事件中，共有9名警員和記者等在場人士受傷，其中一名警員被腐蝕液體灼傷。此外，放在文娛廣場價值28.5萬的國慶燈飾亦遭破壞，屯門大會堂的設施如玻璃門、自動門系統和盆栽等，亦須花逾120萬元維修和更換。

首被告曾舉起棍狀物衝向警員

法官考慮到首被告的裝束並非如一般市民，他身處在襲擊警員的示威者之中，應知悉其處身於暴動現場，並有意圖參。雖然無證據證明警員的傷勢由首浩造成，但他確實曾舉起手上的棍狀物體衝向一眾警員，行為構成襲擊。此外，文娛廣場當日有人曾用黑色噴漆塗鴉燈飾牌坊，認為首被告管有2瓶噴漆是有意圖用作摧毀財產。

另兩被告或不知身處非法集結現場

至另2名被告，法官接納次被告當時正協助一名無辜途人離開；而第二及第三被捕前距離大會堂對出空地有一定距離，加上警方驅散前並沒有發出警告，不排除2人不知道正身處非法集結現場，故裁定兩人非法集結罪名不成立。

辯方求情指當日暴動規模小

首被告律師求情時指，該次暴動規模細，參與人數亦不多，警方僅花約5分鐘便平息，對公眾造成的滋擾相對較小。雖然當日有警員被腐蝕性液淋到受傷，但並無證據顯示該事件在何地發生，認為不應列入暴動範圍。律師指首被告犯案時僅20歲，希望能索取勞教中心報告，惟法官指案件有一定嚴重性，只索閱背景報告，把案押後至2月22日判刑，期間首被告需還柙。

案件編號：DCCC902、904/2020