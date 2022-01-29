愉景灣污水樣本陽性料有隱形患　民政署今向住戶派快速測試套裝

政府周五（28日）深夜公布，發現愉景灣有污水檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在，因此今日起會向愉景灣的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測。發言人提醒，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快接受2019冠狀病毒病核酸檢測。



提醒若快速測試呈陽性應盡快到急症室求診

政府表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現愉景灣的污水檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。因此，民政事務總署（包括離島民政事務處）將會由今日起向愉景灣的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助找出隱性患者，阻止病毒在區內傳播。

居民如就使用快速測試套裝有疑問，可致電熱線3700 8888查詢。如他們的快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療。除求診外，居民應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。

▼快速測試套裝使用方法▼



元朗亦有陽性污水樣本 政府擬派2.8萬套快速測試套裝

另外，因應污水監測區域元朗4A區域、即元朗市及屏山一帶採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署及元朗民政事務處昨日和今日（1月28日及29日）會向區域內的住戶派發約28,000套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

元朗有陽性污水樣本 民政署向相關住戶派快速測試套裝

民政處昨日起開始透過區內的業主立案法團、居民組織以及物業管理公司向區域內的住戶派發快速測試套裝。另外，民政處亦分別得到地區組織及鄉事委員會的協助，向區域內「三無大廈」以及鄉郊範圍的住戶分發有關測試套裝。昨日民政處已將近17,000套快速測試套裝派發給區域內的住戶，以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

政府表示，希望市民通力合作，保障自己和家人的健康，「願檢盡檢」，同心抗疫。為減低2019冠狀病毒病傳播的風險，政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼

