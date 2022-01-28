殺鼠令｜漁護署向賣倉鼠寵物店按面積賠1萬至3萬元　周六起可申請

疑倉鼠引發的Delta病毒傳播在港仍未止息，漁護署早前下「殺鼠令」，除了涉及Little Boss寵物店內的所有動物被殺外，全港所有賣倉鼠的寵物店亦受牽連，共2,298隻倉鼠被人道毀滅。漁護署亦叫停所有細小哺乳類動物進口，致本地寵物店經營大受影響。

漁護署公布，由周六起，所有持有可售賣倉鼠的有效動物售賣商牌照的寵物店，都可以申請防疫抗疫基金下的一次性特惠金，按店舖面積賠一萬至三萬元不等。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



總計2581隻小動物受株連被殺

按漁護署早前公布的數字，在Little Boss以外的寵物店中有1,299隻倉鼠已被人道毀滅，連同Little Boss店舖及倉庫，至今人道毀滅的倉鼠共有2,298隻；另有159隻兔子、2隻金倉鼠、38隻龍貓、81隻天竺鼠和3隻白老鼠，合共2,581隻小動物受株連被殺。

漁護署要求所有可賣倉鼠的寵物店暫停營業、停止所有細小哺乳類動物（包括倉鼠）進口等，對寵物店經營帶來影響。

漁護署指，合資格寵物店持牌人可由明日起至2月25日提出申請，署方會主動通知和電郵申請表格予合資格的申請人，每間合資格寵物店可按其店鋪面積，獲發一萬元至三萬元的一次性特惠金。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

