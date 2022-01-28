新冠肺炎｜林鄭：疫苗通行證勢在必行　正籌備外展到學校打針

新冠肺炎在社區爆發，行政長官林鄭月娥發表文章，總結本港疫情措施，並預告正籌備為學校提供接送服務，或派出外展隊到學校，為兒童注射新冠疫苗。



林鄭月娥表示，第五波疫情至今已錄得超過1000宗個案。（資料圖片）

林鄭表示，第五波疫情至今已錄得超過1,000宗個案，Omicron變種病毒佔約九成。再加上懷疑染有Delta變種病毒的倉鼠衍生新的群組，本港正面對兩款變種病毒夾擊的巨大風險，仍有約30宗源頭不明個案，情況令人擔憂。她說，若這些隱性傳播鏈不斷傳播擴散，大規模社區爆發和幾何式的確診個案上升，將難以完全遏止。

針對第五波疫情爆發，林鄭表禦政府已經推出多項措施，包括針對性的社區檢測、兩層個案追蹤、污水檢測、加強圍封強檢，以及對具有較高感染風險的動物進行人道處理。

林鄭表示，昨日（27日）已宣布會再籌備新一輪「防疫抗疫基金」，訂出方案後會盡快公布，並尋求立法會批准注資基金。而政府亦計劃在2月24日實施「疫苗通行證」，並將適用範圍推展至更多公眾經常去的地方。

1月18日本港首劑疫苗接種率為79.1%。（資料圖片）

首針接種率為79.1% 繼續呼籲打針

至於疫苗接種方面，林鄭表示目前首劑接種率為79.1%，已打第三針人口升至超過91萬人。現時還有約50萬名70歲或以上人士未接種第一針，政府已宣佈推動長者接種疫苗的措施。至於兒童方面，政府在1月21日起將疫苗適用年齡進一步降低到5至11歲，除了讓家長為兒童預約到指定地點打針之外，亦正籌備為學校提供往返接種地點的服務，以及到校外展接種服務。

林鄭呼籲市民繼續遵守各項社交距離措施，並減少外出，避免聚會，若懷疑有感染風險應盡快檢測，又呼籲未接種疫苗的市民應盡快打針。