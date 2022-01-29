疫情｜駐警總36歲男警長初確診　曾訪葵涌邨探家人　累計5警染疫

本港疫情嚴峻，其中葵涌邨爆疫成「重災區」。警方今日（29日）公布，一名駐守警察總部的36歲男警長初步確診，他於1月20 日曾到訪居住於葵涌邨的家人，獲安排接受病毒檢測， 昨日（28日）初步證實陽性。他最後一日上班日為1月19日。據資料，自第五波疫情以來，累計至少有5名警務人員染疫。



警方指，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警長可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測，警方已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，並已提醒減少社交接觸，警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方表示，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，提供該名警長的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者接受檢疫。

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診▼



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據資料，第五波疫情以來，累計至少有5名警務人員染疫，包括於1月26日初步確診的駐新界南總區機動部隊男警、駐秀茂坪警區情報組的女警員，於1月27日再增一名駐警察總部的21歲男警員，及一名駐機場警區的56歲男警員。

▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼

