疫情｜陳肇始料疫情仍未見頂　不認同葵涌邨居民排隊檢測增風險

本港第五波疫情在社區迅速擴散，連日來出現過百宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始接受電視台專訪時指，未估計到疫情現時走勢，個案可能仍未見頂。當局針對變異病毒株Omicron傳播性高的特性，預計可能會在短時候出現多宗個案，在應對第五波疫情上已早有預案，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代。



另外，因應葵涌邨爆疫，政府早前圍封逸葵樓、映葵樓及夏葵樓多日，不少居民及外界亦憂慮排隊做檢測會增加交叉感染風險。陳肇始不認同說法，指局民排隊的地方並非在室內，空氣流通佳，「唔應該構成好大問題」。



▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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繼望月樓及空姐母親群組後，由巴裔婦人引起的東滿樓及逸葵樓相關群組群組至今累計560人確診，其中葵涌邨至昨日共有396個個案，涉及209個單位。

檢疫設施若不勝負荷需以家居檢疫取代

連日來過百宗確診，食物及衞生局局長陳肇始接受電視台專訪時指，未估計到疫情現時的走勢，個案可能仍未見頂，「因為佢（疫情）個走勢實在好快，或者都會係而家咁嘅狀態，每一日都係要作評估。」她又指，針對變異病毒株Omicron傳播性高的特性，預計可能會在短時候出現多宗個案，當局在應對第五波疫情上已早有預案，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代。

食物及衞生局局長陳肇始接受電視台專訪時指，未估計到疫情現時的走勢，個案可能仍未見頂。（資料圖片／廖雁雄攝）

葵涌邨居民排隊憂交叉感染 陳肇始：空氣流通好唔構成大問題

因應葵涌邨爆疫，政府早前圍封逸葵樓、映葵樓及夏葵樓多日，期間被禁足的市民需要到當局設置的檢測站進行檢測，連日來大排長龍，不少居民及外界亦憂慮會增加交叉感染風險。不過陳肇始認為，若排隊做檢測期間居民保持社交距離，「佢唔係一個密封地方，做檢測嗰度係一個公開地方，咁所以嗰個空氣流通一定係好嘅，唔應該構成好大問題」，若居民在乘搭升降機時勿太擠迫，以及在排隊檢測的分流上做得更有序，可以將風險減低。

當局仍在研究「疫苗通行證」細節

政府公布由2月24日起推行「疫苗通行證」，陳肇始指，留意到市面人流較多，如超市及街市等，當局推行「疫苗通行證」時需要考慮處所的傳播風險，其次是考慮應用在處所時的可行性，「當然你會加咗一些工序，例如入去某啲處所時，一定要做檢查嘅動作，會有多少少工序，但我諗都係慣㗎啫。」

她表示，現時本港接種率已接近八成，相信推動「疫苗通行證」的困難不大。不過，她強調，即使日後推行有關措施，一旦疫情再爆發，仍不排除會關閉部分處所。