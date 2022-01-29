回港強檢14日酒店加7日居家監察　勞工處：外傭開始服務起計薪

政府本周四（27日）公佈由2月5日起，海外抵港人士於酒店強制隔離的日數縮短為14日，另外7日則自行居家監察。勞工處昨日（28日）就外傭隔離措施表示，《僱傭條例》無就外傭在自行監察期間的工作安排作出規定，外傭完成強制隔離14天後，餘下7天自我監察可在僱主家中完成，或建議僱主另安排非指定隔離酒店，而薪酬可按外傭正式提供服務日為起量點，鼓勵僱主體恤及彈性處理。



有僱傭公會擔心，不是每個傭主的家裏都能提供獨立空間予外傭隔離，恐存一定的安全風險，亦難保外傭於家裏隔離期間可完全獨立於工作，難免對勞資雙方均不公平。建議傭主在應透過中介，在外傭抵港前亦商確好整個隔離安排。亦有業界指，當外傭居於僱主家中時，薪金應按計算。



勞工處准外傭在僱主家以外地方完成7日家中監察

所有從海外抵港人士，於檢疫酒店的強制隔離日數為21日，由2月5日起可縮短至14日，其後7日自行在家中監察。若是外傭，家中監察的7日可享有薪酬嗎？

勞工處表示，目前《僱傭條例》並無就外傭在自行監察期間的工作安排作出規定。當外傭完成14天強制酒店隔離後，可於僱主家中完成餘下7天自我監察，勞工處稱明白有有些僱主因家居環境等考慮，未能直接安排，因此政府也容許外傭在7天自我監察期間，可入住非指定檢疫酒店。

僱傭公會：外傭家中監察時佷難不被安排工作

香港僱傭公會主席陳東風表示，對於外傭在僱主家中隔離安排，擔心不是每個家庭都能提供足夠獨立的空間，稍有不慎或會波及家中其他成員。他擔心外傭7天在家中監察時，很難完全不被安排工作，這可能對雙方都不公平。

他認爲最好僱主安排好另外7天的酒店隔離，而當外傭完全完成整個隔離時間後，便可正式展開工作。「按勞工處個理念，一日冇提供服務，其實一日都唔當計人工。」因此，他建議僱主應事前與中介公司及外傭商確好，而不是等到隔離14天後再安排。

香港僱傭公會主席陳東風（資料圖片／黃舒慧攝）

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僱傭代理協會：外傭居僱主家中隔離即應計薪

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民認爲，既然政府表示可7天在家中監察，當外傭居於僱主家中時，薪金應即計算。「當然如果住酒店的話，酒店都應該係僱主畀錢。」他認爲現在減少7天，對於業界或有些僱主都有幫助，「因爲可以比少咗錢啦，酒店本來係唔足夠，依家酒店就容易訂好多喇，對於僱主都有幫助。」