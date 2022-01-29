凱滙17歲男家人　9個月大女嬰疑假陽　今獲安排提早出院居家隔離

早前，一名讀觀塘聖若瑟英文中學的17歲男學生（#13088）確診，居於觀塘凱滙3座，其同住家人，包括父親及一名9個月大女嬰，都被送往竹篙灣檢疫中心再轉到伊利沙伯醫院。後來，二人在醫院兩次檢測結構均為陰性並無抗體，惟署方仍將女兒列為「無症狀感染」個案，亦要求爸爸出院後重入檢疫中心14天。今（29日）該父親公開斥責港府政策混亂，一家人新年難團聚。



衛生署今在記者會上解釋，該9個月大女嬰的檢測結果曾現陽性，故有個案編號。父親雖結果是陰性，但因照顧女嬰亦需伴隨到檢疫中心、同時亦屬緊密接觸者。署方稱，考慮到個別情況，二人已住院多日，期間一直檢測呈陰性，因而符合提早出院條件。



莫生及囡囡在1月21日，因為檢測結果為不確定，再由檢疫中心被送到伊利沙伯醫院。（ZOOM截圖）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今解釋，由於女嬰曾一度被檢測出呈陽性結果，因此自動被安排個案編號。但隨後在醫院内，經血液、及不斷的反覆測試，二人結果都是陰性，與醫生分析後，最後判斷不確定個案。亦了解到家庭環境壓力，因此安排提早出院，二人不必重返檢測中心，只需留在家中檢疫。張補充，二人已留院多日，檢測都為陰性，因此符合出院條件，亦相信傳染性低。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於29日疫情記者會上解釋凱匯Delta個案。（張浩維攝）

早前，莫先生的17歲兒子（#13088）確診，涉及Delta變種病毒。他就讀觀塘聖若瑟英文中學，其一家五口居觀塘凱滙3座，被列爲密切接觸者，於1月19日被送往竹篙灣檢疫中心。期間，莫先生的九個月大女兒檢測結果，於1月21日被列為「不確定」，隨即被送到伊利沙伯醫院，莫先生為照顧女兒亦跟隨住院。

▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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二人在醫院期間曾接受兩次檢測，結果均爲陰性。然而，署方將其女兒被列為「無症狀感染」個案（＃13144）。但父女二人檢測同樣陰性，未有確診，父親對女兒被列為感染感疑惑。兩日後，醫院再次為女兒抽血化驗，最後驗出女兒無抗體。但由於父親屬於女兒密切接觸者，需重返檢疫中心隔離14天。莫先生怒斥，如果連他都返回竹篙灣，則無人照顧女兒，指衛生署安排混亂，他深信女兒從未感染，懷疑假陽性。根據今日最新的檢測結果，二人同樣為陰性，女兒同樣無驗出抗體，院方亦已批准他們提早出院，於家中隔離。