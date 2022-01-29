增120宗個案　長波樓播毒至歌連臣角火葬場、金鐘遠東「香港地」

即將迎來虎年，但本港新冠疫情仍未見好轉氣息。衞生防護中心公布，今日（29日）新增150宗個案，當中有85宗為本地個案，有11宗感染源頭不明。彩雲（一）邨長波樓都再有擴散情況，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，長波樓有確診患者疑播毒至柴灣歌連臣角火葬場，曾到該處逗留逾一小時的人士需要檢測；另外亦有長波樓個案於金鐘遠東金融中心「香港地」任職水吧，另一水吧同事亦確診。



另外，葵涌邨今日再找到一宗在夏葵樓的確診個案，其餘確診均為緊密接觸者，現時合計葵涌邨出現416宗個案，涉及210個單位，而與葵涌邨相關的將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學亦再多4個學生染疫。



▼映葵樓、夏葵樓解封派「福袋」情況▼



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彩雲（一）邨長波樓續現擴散跡象，歌連臣角火葬場出現新個案，疑與早前一名居長波樓在火葬場任職清潔的確診人士相關，所有曾在1月21日至27日在歌連臣角火葬場逗留超過1小時的人士都要做檢測。

另外，金鐘夏愨道遠東金融中心「香港地」亦合共有兩人確診，較早的一位確診人士居於長波樓，兩名患者都在該餐廳水吧工作。

▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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今日有75宗與其他個案相關的個案，大部分與葵涌邨相關，張竹君指，在圍封行動中夏葵樓再找到一宗個案，現時合共全邨有416宗個案，涉及210個單位。早前將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學因有學生為葵涌邨確診個案，校內亦出現傳播，張竹君表示，該校今日再增4個學生確診，涉及1B、3B、5C、5D班。

早前寵物店Little Boss引起的群組亦續有新個案，一名於1月16日曾到過旺角通菜街187號Little Boss的顧客確診，疑帶Delta變種病毒，張指患者沒有購買倉鼠只是逗留，而該寵物店的34個環境樣本，有6個樣本呈陽性。

▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼

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客滿庭茶客相同時間埋單 或因而相遇確診

早前黃大仙客滿庭有多名食客確診，張竹君指，視察後發現兩枱有確診患者的食客位置相距遠，但結賬時間相同，都在9時14分，或是在離開時相遇而確診。她又指，陸續有更多曾在東涌藍天海岸玩的人士確診。

張竹君指，34宗輸入個案中，有逾20宗都是在1月25日乘RA405航班抵港，機場出現兩宗疑與輸入個案相關個案。機場亦出現兩宗個案疑與輸入個案相關，其中24歲男患者主要為到港人士派發乾淨樣本瓶作檢測，以及安排座位等，1月25日的檢測為陰性，1月27日的樣本為陽性。他居於金獅花園1期E座。另外一名患者為54歲男子，居於逸東邨清逸樓他負責清潔到港人士等候區內的洗手間。

▼農曆新年前，花墟人頭湧湧買年花▼

